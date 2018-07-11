MÜSİAD Gebze’den Bilişim Vadisi’ne ziyaret

Ziyarette MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Öğe, Abdulkadir Anık, Serkan Beyaz, Derya Uyanık, Sefa Karasu, Mehmet Çölgeçen, Onur Gürecioğlu, Fatih Yalçınkaya ve Şube Müdürü Hakan Özkan yer aldı.

Bilişim vadisi Genel Müdürü Fatih Özsoy, Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

“TAKDİRLE TAKİPTEYİZ”

Gebze'nin sanayinin kalbi ve Marmara'nın yükselen yıldızı olduğunu söyleyerek, böylesi önemli bir konumda yer alan Bilişim Vadisi'nin çok değerli olduğunu ve başarılarını takdirle takip ettiklerini dile getirdi. Program sonunda MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Fatih Özsoy’a plaket takdim ederek ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.