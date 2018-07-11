Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım

Dünyanın en yüksek satış rakamlarına sahip olan Ford Transite, üre tankı dolum hortumlarını üreten, VERİTAS AG Fabrikası, Tekirdağ Çerkezköy’den sonra 6 milyon Euro’luk dev yatırımla Gölcük fabrikasını açtı. 170 yıllık geçmişe sahip VERİTAS AG’nin Gölcük Fabrikası’nın açılış törenine; Veritas Yönetim kurulu üyesi Dr. Matthias Haberle, Hnas Juergen Titz, Thomas Koestler, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Veritas Otomativ Sanayi Genel Müdürü Murat Demirtaş, FORD Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt başta olmak üzere çok sayıda şirket yöneticisi ve davetli katıldı.

170 YILLIK TECRÜBE

Veritas Gölcük şubemizin açılış törenine hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Veritas Otomativ Sanayi Genel Müdürü Murat Demirtaş,”Poppe Veritas Group yönetimi dünya platformunda Türkiye’nin stratejik önemini görmesi itibariyle, Türkiye’de bu başarılı yatırımın gerçekleşmesine vesile olmuştur. Veritas’ın 170 yıllık tecrübesinin getirdiği güvenle sistem ve geliştirme ortağı olarak ufku daha yüksek olan projelerde bizlere yer verecektir. Veritas grubu olarak biz birlikte yol almaya her daim hazırız. Hepinizi şahsım ve ekibim adına tekrar saygı ile selamlar bu yatırımın ülkeme ve her iki tarafa emeği geçen herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Demirtaş’ın ardından konuşma yapan Veritas Yönetim Kurulu üyesi Dr. Matthias Haberle, “Türkiye’de ki Veritas ikinci tesisinin açılış töreninin sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum” dedi. Burada olduğunuz ve bu önemli günü bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim diyerek sözlerine devam eden Haberle, “Türkiye sadece ziyaret edilecek güzel bir ülke değil ayrıca Poppe Veritas Group için çok önemli bir Pazar. Ülkeniz ve halkı ile yaptığımız deneyim, çalışanların özverisi, gayreti ve yetkililerle çok iyi bir iş birliği yapmamı Türkiye’de başka bir fabrika inşa etmek konusunda kolay vermemizi sağladı. Türkiye bizim için önemli bir ülke ve Ford fabrikasına sadece 500 metre uzaktayız” ifadelerini kullandı.

“PROJELER İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

Konuşmasını sürdüren Haberle, “Veritas bir aile şirketidir ve 1849 yılından beri yaklaşık 170 yıldır piyasadadır. Türkiye bizim için önemli bir ülke ve Ford fabrikasına sadece 500 metre uzaktayız 2019 yılından itibaren Gölcük’te yılda 260 Bin adet SRC tankı üreteceklerini dile getiren Haberle,”yıllık 390 Bin adet tank üretme kapasitesine sahibiz. Ayrıca 7 bin 900 metre karelik alan içinde tesis, üretim ve lojistik için 4 Bin 500 metrekare kullandık. Yani büyümek için hala yer var. Uluslar arası büyümeye kararlıyız. Bu nedenle Çin’de yeni bir üretim tesisi açtık. Ford Motor Company ile daha fazla işbirliği ve diğer ortak projeler için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“BÜYÜK BİR TAKDİRİ HAK EDİYOR”

Haberle’nin ardından söz alan FORD Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt,”Bugün çok önemli bir nedenle bir aradayız. Bu önemli günde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ford Otosan olarak, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyona giderken en önemli paydaşlarımızdan biri de tedarikçilerimizdir. Bu değerli, yatırımın hayata geçirilmesinde birçok kişinin katkısı var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Veritas Gölcük tesisinin açılış kurdelesini kesti. Davetliler tesisi gezerek üretim hakkında bilgi aldı