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Dün 16:12 TSİ- Eğitim ( G : Dün 16:14 TSİ )

Aksoy, eğitimde 1 yılı değerlendirdi

Vali Hüseyin Aksoy, eğitimde geçen bir yılın değerlendirmesini yaptı. Aksoy, Kocaeli’nden gerçek bir başarı öyküsünün ortaya çıktığını ifade ederek, çıtayı daha da yükselteceklerini söyledi

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Vali Hüsetyin Aksoy, geride bıraktığımız eğitim- öğretim yılını değerlendirdi. Kocaeli’de, hedefin bütün çocukların Okul Öncesi eğitimle buluşması, geleceğe güçlü, güvenli ve mutlu hazırlanmasının  sağlanmasının olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, geçen bir yılın değerlendirmesini yaparak, gerçek bir başarı öyküsünün ortaya çıktığına vurgu yaptı.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Öncesi eğitimde; 2016-2017  Eğitim-Öğretim yılında 1.818 derslikte 39.286 öğrenci eğitim alırken 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ise bu sayının 2.180 derslikte 45.946’ya yükseldiğini ve % 17 oranın da bir artış gerçekleştiğini memnuniyetle ifade eden Sayın Aksoy, hedefin ise okul öncesinde özellikle 5 yaş gurubunda % 100’e ulaşmanın olduğunu belirtti.

Dün 16:12 TSİ - Eğitim

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Okulda görev yapan herkes iyi incelenmeli,sapık şerefsiz görevli istemiyoruz,okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri içlerinde de alınmasını istiyoruz vatandaş olarak!Milli eğitimde Atatürk’ün çağdaş ilkeleri doğrultusunda ilerleyen öğretmenler istiyoruz,hurafeci din bezirganı cemaatçi öğretmenler istemiyoruz!

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 16:24

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