Aksoy, eğitimde 1 yılı değerlendirdi

Vali Hüsetyin Aksoy, geride bıraktığımız eğitim- öğretim yılını değerlendirdi. Kocaeli’de, hedefin bütün çocukların Okul Öncesi eğitimle buluşması, geleceğe güçlü, güvenli ve mutlu hazırlanmasının sağlanmasının olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, geçen bir yılın değerlendirmesini yaparak, gerçek bir başarı öyküsünün ortaya çıktığına vurgu yaptı.
ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Öncesi eğitimde; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 1.818 derslikte 39.286 öğrenci eğitim alırken 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ise bu sayının 2.180 derslikte 45.946’ya yükseldiğini ve % 17 oranın da bir artış gerçekleştiğini memnuniyetle ifade eden Sayın Aksoy, hedefin ise okul öncesinde özellikle 5 yaş gurubunda % 100’e ulaşmanın olduğunu belirtti.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Okulda görev yapan herkes iyi incelenmeli,sapık şerefsiz görevli istemiyoruz,okulların çevresinde alınan güvenlik önlemleri içlerinde de alınmasını istiyoruz vatandaş olarak!Milli eğitimde Atatürk’ün çağdaş ilkeleri doğrultusunda ilerleyen öğretmenler istiyoruz,hurafeci din bezirganı cemaatçi öğretmenler istemiyoruz!
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