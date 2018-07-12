Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor

İki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tüneller ortaya çıkarken, projenin Avrupa ayağındaki 172, Anadolu kesiminde ise 258 kilometrelik yol çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Avrupa kesiminde 14 adet kavşak yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak inşa ediliyor. Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit, 200 menfez bulunacak.

Eşi benzeri bulunmayan tünellere sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Liman Kavşağı ve İzmit Kavşağı arasında bulunan 7 kısımdan oluşan projenin 5. kısmındaki çalışmaları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Gerçekleşen bilgilendirme toplantısının ardından çalışmaları yerinde inceleyen Karaosmanoğlu, firma tarafından 8 yıl 9 aylık yap-sat sözleşmesi ile yapılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanarak, yolun hizmete gireceği müjdesini verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının incelediği yaklaşık 135 metre yüksekliğindeki viyadüklere sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Projenin 5. kısmı Kocaeli trafiğine nefes aldıracak

İki kıtayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve beraberindekilerin hakkında bilgi aldığı projenin Dilovası Liman Kavşaığı-İzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller, dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. 52 kilometre uzunluğuna sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasında yer alan projenin 5. kısmında 5 adet tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alacak. Liman Bağlantı Yolu’ndan başlayan yol Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi’nden geçerek, İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde TEM otoyoluna bağlanacak. Yaklaşık 135 metre yüksekliğindeki viyadüklere sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki çalışmalar havadan görüntülendi.

"2019 yılının sonunda da tamamen 200 kilometrenin tamamına yakını bitirilecek”

Projenin 5. bölümündeki çalışmaları inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve yolun belirlenen tarihten daha erken açılacağını belirterek, “Dilovası liman bağlantısının hemen yakınında çalışmaları inceledik. Kocaeli, Türkiye’nin en büyük ulaşım, üretim kenti ve üretim üssüdür. Özellikle Bayram tatillerinde ve hafta sonu tatillerinde İstanbul’dan çıkışlar ve dönüşlerde biz Kocaeli’de çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Gerek D-100 karayolunda, gerek TEM otoyolunda trafik problemleri hat safhada olmaktadır. Bu problemin çözülmesi için Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir an önce hayta geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili çalışmalar yıllardır sürüyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihalesi yapıldı ve çok kısa bir süre içinde büyük bir bölümü bitirilip hizmete açılacak. 2019 yılının sonunda da tamamen 200 kilometrenin tamamına yakını bitirilecek. Tabii ki bu büyük inşaatın maliyeti çok büyük. Ama yap-sat modeli ile 8 yıllığına ihale edilmiş. Bittiğinde Kocaeli şehir içi ulaşımına çok büyük rahatlık getirecek” dedi.

“Proje bittiği zaman Türkiye’nin, bölgemizin gururu olacak”

“Türkiye’nin kalkınmasına gelişmesine bu projenin etkisi büyük olacaktır” diyen Karaosmanoğlu, “Firmalarımız, mühendislerimiz, operatörlerimiz, teknisyenlerimiz yaklaşık 24 sat boyunca çalışıyorlar. Proje bittiği zaman Türkiye’nin, bölgemizin gururu olacak. Burada çok büyük mühendislik harikaları var. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük genişlikteki tünelleri yapılıyor. Dünyada en fazla 3 şeritli tüneller var ama burada yapılan tüneller 4 şerit şeklinde yapılıyor. Bir mühendislik harikası adeta. Ne kadar büyük bir projenin yapıldığını mühendisler daha iyi biliyorlar. Viyadükler ise Türkiye’nin yükseklik açısından en yüksek viyadükleri. Bunlar da mühendislik harikası. Kocaeli’yi ilgilendiren en önemli yönü, bizim sıkışan trafiğimize nefes aldıracak olması. Ben Cumhurbaşkanımıza, dönemin başbakanına, emeği geçen firmalarımıza, mühendislerimize, operatörlerimize, emeği geçen herkese bir vatandaş olarak da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.