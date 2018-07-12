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FETÖ'den 30 asker gözaltında

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce 3 ve 4 Temmuz tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2’si ihraç 30 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı.