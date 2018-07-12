Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:44 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:27 TSİ )

İbrahim Bingül vefat etti

Ticaret Odasının eski başkanlarından İbrahim Bingül hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eski Ticaret Odası başkanlarından İbrahim Bingül (88) hayatını kaybetti. Dün dahil gayet sağlıklı görünen ve çalışmaktan son güne dek hiç vazgeçmeyen Bingül dün akşam üstü evinde hayatını kaybetti. Fatma Bingül Patır, Gülsüm Bingül Bilgisu ve Atilla Mehmet Bingül’ün babaları İbrahim Bingül'ün cenazesi bugün ikindi namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Sapanca’da toprağa verilecek.

Bugün 09:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

H. Yılman (stratejist) - Çok değerli bir ağabeyim idi. Çok yakın bir zaman diliminde kendisini Fethiye Cad. Belediye iş hanındaki ofisinde ziyaret etmiş ve geçmiş anıları tazelemiştik. Orada beni görünce hemen göz yaşlarını tutamadı ve çok sıcak karşıladı, ikramdan sonra bir ara benden helallik istedi. Ve artık yolun sonuna geldik dedi. Cevaben; ağabey dedim bak maşallah TURP gibisin inşallah çok daha sohbetlerimiz olacak ve seni gene ziyaret edeceğim dedim. Mazide görev aldığı yerlere ait fotoğrafları ve beratlarını gösterdi. Çok güzel bir vedalaşmak imiş meğer. Yüce MEVLAM İbrahim ağabeyimize Rahmet eylesin. Varsa taksiratlarını da Affeylesin. Her fanide olduğu gibi; hepimizinde gideceği son durak orası değil mi..? sadece ve sadece zaman farkı.

Yanıtla . 2Beğen 12 Temmuz 10:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Ölüm rampasına neşter vurulacak mask
Ölüm rampasına neşter vurulacak
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
İbrahim Bingül vefat etti mask
İbrahim Bingül vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL