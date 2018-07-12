İbrahim Bingül vefat etti

H. Yılman (stratejist) - Çok değerli bir ağabeyim idi. Çok yakın bir zaman diliminde kendisini Fethiye Cad. Belediye iş hanındaki ofisinde ziyaret etmiş ve geçmiş anıları tazelemiştik. Orada beni görünce hemen göz yaşlarını tutamadı ve çok sıcak karşıladı, ikramdan sonra bir ara benden helallik istedi. Ve artık yolun sonuna geldik dedi. Cevaben; ağabey dedim bak maşallah TURP gibisin inşallah çok daha sohbetlerimiz olacak ve seni gene ziyaret edeceğim dedim. Mazide görev aldığı yerlere ait fotoğrafları ve beratlarını gösterdi. Çok güzel bir vedalaşmak imiş meğer. Yüce MEVLAM İbrahim ağabeyimize Rahmet eylesin. Varsa taksiratlarını da Affeylesin. Her fanide olduğu gibi; hepimizinde gideceği son durak orası değil mi..? sadece ve sadece zaman farkı.