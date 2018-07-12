Ölüm rampasına neşter vurulacak

İzmit Santral Yokuşu’nda yaşanan sıkıntılar bitmiyor. Sürekli kazaların meydana geldiği bölgede yetkililer hiçbir önlem almıyor. Kendini bilmez kamyon kamyonet ve TIR sürücülerinin kestirme yol olarak kullandığı bölgede sık sık ölümler de yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sonunda büyük risk taşıyan bu bölge ile ilgili önlem alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te başlayacak meclis toplantısında bu bölge ile ilgili önemli

kararlar alınacak.

Eğimi nedeniyle sıkıntılı bir güzergahı bulunan Santral Yokuşu’nun iniş kısmında bulunan Santral sağlık Ocağı binanın da boşaltılması söz konusu. Mülkiyeti hazineye ait olan Santral Sağlık Ocağı’nın bina ve arsası Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Büyükşehir de, Cedit Mahallesi Tuana Evleri bölgesinde 2 parseli Aile Sağlığı Merkezi(ASM) ve Kreş yapılması için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 10 yıl süreyle tahsisini sağlayacak. Yani Santral Sağlık Ocağı binası yıkılacak, bu bölgeden araçların daha rahat geçişi sağlanacak