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İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti

İYİ Parti’de ilçe başkanı görevinden istifa etti

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İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Baş görevinden istifa etti. Alınan duyumlara göre Baş’ın bir süredir parti içerisinde istifa edeceği konuşuluyordu. Baş’ın ilçe teşkilatından bazı isimlerle sıkıntı yaşadığı, yaşanılan sıkıntıları da İl Başkanı Serdar Kaman’a ilettiği de söyleniyor. İYİ Parti ve Mehmet Baş’tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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