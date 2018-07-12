İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Baş görevinden istifa etti. Alınan duyumlara göre Baş’ın bir süredir parti içerisinde istifa edeceği konuşuluyordu. Baş’ın ilçe teşkilatından bazı isimlerle sıkıntı yaşadığı, yaşanılan sıkıntıları da İl Başkanı Serdar Kaman’a ilettiği de söyleniyor. İYİ Parti ve Mehmet Baş’tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Bugün 10:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti
İYİ Parti’de ilçe başkanı görevinden istifa etti
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Bugün 10:07 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz