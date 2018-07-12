TIR, yolcu otobüsüne çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke tünelleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Enver Y. idaresindeki 34 YK 0071 plakalı şehirler arası yolu otobüsü seyir halindeyken arıza yaptı. Aracının arızalandığını fark eden sürücü Enver Y, hemen otobüsü güvenlik şeridine park etti. Bu sırada arkadan gelen Necdet B. kontrolündeki 41 HT 657 plakalı tır, güvenlik şeridindeki otobüsü fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada tır içerisinde sıkışan Necdet B. yaralandı.

Olayı gören çevredeki sürücüler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Necdet B.’yi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan tır şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Necdet B. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.