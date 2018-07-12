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Kurban fiyatları açıklandı

Kurban fiyatları belli oldu. Buna göre yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli 625 TL olarak belirlendi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Bugün 11:03 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Erol Demirbek - kendi kurbanınızı kurallara oygun olarak gözünüzün önünde kestirin. niyeti bozukları yanlış yola saptırıp günah işlemelerine sebep olmayın

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 16:26

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