Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:29 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Minik Leyla’nın elbiseleri tarlada bulundu

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada tarla didik didik arandı. Leyla’nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları tarlanın ortasında bulundu. Ekipler Leyla’ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim aldı.

"Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu"

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir "Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla’ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla’ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu" dedi.

Bugün 11:29 TSİ İHA Ağri- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
TIR, yolcu otobüsüne çarptı mask
TIR, yolcu otobüsüne çarptı
Otomobil parçası fabrikasında yangın mask
Otomobil parçası fabrikasında yangın
Adnan Oktar:AK Parti'ye oy verdim şaşkınım mask
Adnan Oktar:AK Parti'ye oy verdim şaşkınım
FETÖ'den 30 asker gözaltında mask
FETÖ'den 30 asker gözaltında
FETÖ davasında 3 sanığa tahliye mask
FETÖ davasında 3 sanığa tahliye
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL