AFAD'tan kurtarma tatbikatı

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, arama kurtarma teknisyenlerinin müdahale yeteneklerini arttırmak için Sapanca Gölü Eşme sahilinde arama kurtarma tatbikatı yaptı. Zodyak botların ve deniz motosikletinin kullanıldığı iki günlük tatbikatta deniz araçlarının performansları test edildi ve derinlikleri izlemeye yarayan sonar cihazının kullanım eğitimi verildi. Tatbikatta gölde boğulmak üzere olan kişiler kurtarıldı. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Müdahale Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikatın, su kazalarına hazırlık anlamında gerçekleştirildiğini ve arama kurtarma teknisyenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak organize edildiğini söyledi.

Tekoğul, "Kentsel arama kurtarma, doğada arama kurtarma ve suda arama kurtarma gibi müdahale başlıklarında teknisyenlerimizin potansiyelini arttırmak, eksik yanlarımızı görmek ve acil durum hazırlıklarını sürdürmek üzere bu tatbikatı yapmış olduk. Müdahalelerdeki 'görünür yüzlerimiz' olmaları dolayısıyla tatbikatın icrasında rol alan arama kurtarma personelimizi, İl Müdürlüğümüzün marka değeri görüyoruz. Bu nedenle, 7/24 usulle çalışan, yıl boyunca dağda bayırda arama kurtarma faaliyetlerine katılan, mahsur kalanların imdadına yetişen, KBRN gibi müdahalelerde farklı risklerle yüzleşen bu arkadaşlarımızın müdahale yetkinliklerini arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu çaba kapsamında sık sık yaptığımız hizmet içi eğitim ve tatbikatları belirli periyotlarla devam ettireceğiz." dedi.