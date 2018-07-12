Olay, İzmit Malta Mahallesi Halk Caddesi ve Doğa Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 45 yaşındaki Ercan D., 41 EN 352 plakalı aracın yanında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yerde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ercan D.’yi ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ağır yaralanan adamın yanında bulunan silahın ise seri numaralarının silinmiş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz