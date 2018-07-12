Yıldız: Karaosmanoğlu yanlış yerlerde poz veriyor

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız haftalık olağan basın toplantısında ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili eleştirilerde bulunan Yıldız “Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar süratle devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konu ile pek yakından ilgileniyor olacak ki, gazetelere yol yapım çalışmaları ile ilgili demeçler vermenin yanı sıra, çalışmaları bizzat yerinde gözlemleyerek boy boy fotoğraf çektiriyor. Kanaatimizce Sayın Başkan yanlış yerlerde poz veriyor. Biz İbrahim Bey’in özel şirketlere Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan yollarda poz vermesini uygun bulmuyoruz. Eğer ille bir yerde poz vereceklerse kendi sorumluluk alanlarında bulunan ve bir türlü bitirilemeyen yollarda poz versinler. Kocaeli halkının gözü Kuzey Marmara Otoyolu’nda değildir. Kocaeli halkının gözü; yapımı aylardır bitmeyen ve trafikte büyük bir işkenceye sebep olan Köseköy battı çıktısındadır, otogar yolundadır, Kandıra yolundadır.” dedi.

EMEKLİLİK TADINDA BAŞKANLIK

Sözlerine Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının sorumlularının bulunması gerektiğini ifade ederek başlayan Saadet Patisi İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız “Dünyada yaşamın yavaş aktığı “cittaslow” adı verilen küçük beldeler, “yavaş-sakin şehirler” vardır. Türkiye’de de 13 adet bulunmaktadır. Sayın başkan da kendini böyle bir belediyenin başkanı zannediyor galiba. Belediye başkanlığının ilk yıllarının vaadi olan teleferik gibi birçok vaadini yerine getirememiştir. Lütfen eski vaatlerinin tek tek hesabını sorun. Bu herkesin hakkı. Millet asgari ücret ile yaşamaya çalışırken bu başkanlar yüklü miktarda maaş alıyor, lüks otomobillerde konforun içinde yüzüyorlar. Mevcutta yapılan çalışmalar yavaş ilerlemekte millete eziyet çektirilmektedir. Sayın başkanın evinin olduğu Yuvacık merkez yolunu bile yıllardır yapamamıştır. Yuvacık halkı isyan ediyor” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ’YE ZAMAN KAYBETTİRİYOR

Bu tarz belediye başkanlığını Kocaeli halkının haketmediğini belirten Yıldız “Hasılı Sayın Başkan yavaş kalıyor. Kocaeli de zaman hızlı akıyor ve başkan Kocaeli’ye zaman kaybettiriyor, yetişemiyor. Bunu bir tek biz söylemiyoruz. Bunu Ak Partili yetkiler ile vatandaşımız da konuşuyor. İbrahim Karaosmanoğlu’na yavaş kalan hizmetleri nedeniyle literatürümüze kazandırdığı “emeklilik tadında belediye başkanlığı” kavramı için teşekkür ediyoruz. Kendisini artık torunlarını sevmeye ve en önemlisi gençlerin önünü açmaya davet ediyoruz. Kocaeli’nin genç, dinamik, kültürlü, estetik anlayışı olan, planlı ve hızlı süreç yönetebilen, gelecek vaad eden tüm Kocaeli’yi kucaklayan, kaynakları dengeli ve planlı kullanan, etrafına enerji veren, ranta bulaşmamış, temiz kalabilecek, helal ve haramı gözetebilen başkanlara ihtiyacı vardır” dedi.

ADALETE OLAN GÜVEN SARSILIYOR

KYK’larla ilgili de konuşan Yıldız “KHK ile 18 bin insan kamudan ihraç edildi. Bu ihraçlarda neyin ölçü alındığını, insanların neye göre görevlerine son verildiğini doğrusu anlayabilmiş değiliz. Bu 18 bin kişinin içinde, çocukluğundan beri tanıdığımız, küçük yaşlardan itibaren Milli Görüş teşkilatlarında bulunmuş olan Sinan Demirtaş kardeşimiz de var. Biz onun FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını kesin olarak biliyoruz. Dolayısıyla da onun yaşadığı mağduriyetin canlı şahidi olduk. Sürecin başından beri mağdur edilen binlerce insan var. Bu hususta gereken hassasiyeti göstermeyen iktidar, yaşattığı mağduriyetlerle insanların adalete olan güvenlerini sarsıyor ve devletimize de düşman kazandırıyor. Temennimiz yaşanan tüm bu olumsuzlukların bir an evvel telafi edilmeye başlanılmasıdır. Aksi halde bu meseleyi idare edemeyerek ellerine yüzlerine bulaştıranlar, yüklendikleri vebalin hesabını veremeyeceklerdir” dedi.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ

Yıldız sözlerinin sonunda “3 gün sonra 15 Temmuz’un yıldönümünü idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah bu millete bir daha böyle hadiseler yaşatmasın. 15 Temmuz bu milletin zulme karşı verdiği topyekün mücadelenin en son örneklerinden biridir. İnşaallah gereken dersleri çıkarır, bir daha böyle hadiseleri yaşatacak zeminin oluşmasına imkan vermeyiz. Tabi biz 15 Temmuz Zaferi’nin ruh ve manasına uygun etkinliklerle kutlanmasından yanayız. 15 Temmuz’u Konserler ve maliyetli programlarla şova dönüştürmeyi uygun bulmuyoruz. Bu tür bir yaklaşımı şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık olarak addediyor, bu hususta yetkililerden gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.