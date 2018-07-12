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Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım

Çamlıtepe’de yapımı devam eden spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Toplamda 35 milyon liralık projelerin startını verdik, çok güzel olacak” dedi.

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Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki spor yatırımları tek tek hayata geçiyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın da önem verdiği yatırımlardan biri. Çamlıtepe’de yapılacak olan spor kompleksiydi. Başkan İsmail Baran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni sonrasında çalışmaların hızla devam ettiği inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan İsmail Baran, “Sporun konusunda gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız birçok projeden biri olan Çamlıtepe Spor Kompleksi tamamlandığında çok güzel olacak. Spor ile ilgili olarak toplam 35 milyon liralık projelerin startını verdik. Projeler tamamlandığında şu an spor akademilerinde eğitim gören 4 bin 500 öğrenci sayısını 10 bine çıkarmış olacağız” dedi.

“Gençlerimizin sosyal hayatta başarılı olmaları ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları noktasında spor önemli” diyen Başkan İsmail Baran, hemen üst tarafta bulunan yüzme havuzumuza yoğun bir teveccüh var. Spor akademilerimizde 15 branşta öğrencilerimiz yaz boyunca eğitimlerine devam ediyor. Biz, Körfez’in geleceğini planlarken, gelecekteki en önemli etken olan gençlerimize önem veriyoruz” diye konuştu.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi 4 bin 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Bölgeye değer katacak olan proje içerisinde açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları yer alacak. Sosyal hayata olumlu katkı yapacak kompleks içerisinde vatandaşlar için aynı zamanda kafeteryada bulunacak.

Bugün 12:22 TSİ İHA Kocaeli- Spor

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