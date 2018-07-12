Kocaeli’de yaptıkları başarılı çalışmalarla ve aydınlatılması çok zor denilen faili meçhul cinayetleri gün yüzüne çıkartarak kendilerinden söz ettiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kartepe Seka Kamp Yolu üzerinde bulunan Osmanlı Sofrasında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı organizasyonuna Asayişten Sorumlu Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Cinayet Büro Amiri Hikmet Çakıcı ile Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli çok sayıda polis memuru ve ilimizde görev yapan asayiş muhabirleri katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltı organizasyonunun ardından basın mensupları ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bugün 12:42 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Cinayet büro kahvaltıda bir araya geldi
Kocaeli’de aydınlatılması zor birçok cinayet olayını aydınlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.
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Bugün 12:42 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz