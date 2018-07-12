İzmit'te Karadeniz rüzgarı esecek

Uzun yıllardır İzmit'te Karadeniz müziğinin nabzını tutan 'Dostlar Kadırga' yeni ismi '’Black Sea Cafe Restaurant’' ile 13 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00’de açılışını gerçekleştiriyor. Black Sea Cafe Restaurant'ın açılışına Karadeniz müziğinin birbirinden tanınmış isimleri Recebim, Cimilli İbo, Yasemin Yıldız, Bedirhan’ın da sahne alacağı öğrenildi.

Muhteşem Bir Karadeniz Gecesine Hazır Olun!

Daha açılmadan sosyal medyada dönen tanıtımlarıyla adından söz ettiren 'Black Sea Cafe Restaurant' dev sanatçı kadrosuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kocaeli Fuar Alanı içindeki mekanın açılışını Karadeniz Türk TV saat 20:00’den itibaren canlı olarak yayınlayacak. Programda Karadeniz'in sevilen ve güçlü sesleri ile muhteşem bir Karadeniz Gecesi geçirmeye hazır olun…

Kocaeli’de En Eğlenceli Karadeniz Geceleri Artık Black Sea Cafe'de!

Yeni isminden de anlaşıldığı üzere Türkçe karşılığı Karadeniz olan Black Sea Cafe, Karadeniz müziğini geleneğini bozmadan aynı çizgide sürdürmeyi hedefliyor. İşletme sahibi Ali Çevik, açılış gecesi için biletlere gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederken, bu tür Karadeniz eğlencelerinin ilimizde devam edeceğinin sözünü verdi.

Adres: İzmit Fuar içi (Eski Dostlar Kadırga)

Rezervasyon: 0539 224 20 05