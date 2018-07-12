Halkevinde korkunç intihar girişimi!

Alınan bilgiye göre İzmit Halkevi mevkisinde bulunan Adnan Menderes üst geçidinin korkuluklarına tırmanan 19 yaşındaki F.D. isimli genç kız, herkesin şaşkın bakışları arasında kendisini D-100 karayoluna bıraktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiolerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan F.D., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.D.'nin neden intihar girişiminde bulunduğu henüz belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.