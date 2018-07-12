Bir anda fenalaşan kağıt fabrikası işçisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalıştığı kağıt fabrikasına gelerek iş başı yapan Sami Turan (57), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerine haber vererek fabrikanın doktorlarından yardım istedi. Fabrikanın doktorlarının müdahale ettiği Sami Turan’ın kalbinin durduğu belirlendi. Fabrika doktorlarının müdahalesi ile Sami Turan tekrar hayata döndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turan, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede bir saatten fazla bir süre hayata döndürülmeye çalışılan Sami Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz