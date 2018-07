Nar Montessori püf lokmalarını anlatıyor

2-6 yaş arası çocukların eğitim aldığı kurumda bu yaş grubunun ihtiyacı olan sağlıklı ve katkısız bir beslenme programı oluşturuluyor. Aynı zamanda kurum kurucuları oluşturdukları beslenme programı, seçtikleri gıda ürünleri ile ilgili de profesyonel destek ve onaylar da aldılar. Kimi zaman ebeveynlerin evinde bile dikkat edemediği sağlıklı beslenme çalışmaları hakkında kurum kurucuları Neslihan ALTINSOY Seda SAROĞLU TAŞER ve Selin AYDIN sorularımızı cevaplıyor.

Okulunuzda yemekler nereden temin ediyorsunuz?

Yemeklerimiz kendi mutfağımızda ve kendi aşçılarımız tarafından pişiriliyor. Aylık düzenlenen yemek menüsüne sadık kalarak sabah kahvaltısı, 11:00 kuru meyve atıştırmalıkları, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı ve 16:00 meyve atıştırmalıkları olmak üzere toplamda 5 öğün servis ediliyor.

Yemeklerin hazırlanmasında dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir?

Öncelikle kendi mutfağımızda ne pişmesini, kendi çocuğumuzun ne yemesini istiyorsak onu alıp pişirmeli ve çocuklara sunmalıyız görüşü ile Nar’ın menülerini 2013 yılından beri oluşturuyoruz. Bu nedenle tarhanalarımızı, reçellerimizi, domates soslarımızı, konservelerimizi, meyve sularımızı yaz aylarında yaparak kış için uygun koşullarda saklıyoruz. Okulumuzda hiç tavuk eti kullanmadık. Gdo’lu tavuklar, organik olsa bile soğuk zinciri bozulmuş olma ihtimali olan tavukları hiç bir zaman mutfağımıza girmedi Bunun yerine taze balık, taze et, ilikli kemik suları ve etleri kullanıyoruz. Zeytinyağlarımızı Gemlik’ten ve Burhaniye’den özel olarak getirtiyor, zeytinyağı ve tereyağı dışında başka bir yağ kullanmıyoruz. Her hafta okulumuza gelen taze süt ile yoğurtlarımızı mayalıyor, çocuklarımıza kaynamış taze süt ikram ediyoruz. Köyden bizzat bildiğimiz gezen tavuk yumurtaları haftalık olarak alıyoruz. Taze tam buğday ekmeği kullanıyoruz. Yemeklerimizde kızartma kullanmıyor, şekersiz pasta ve kurabiyeler hazırlıyoruz. Dışarıda çikolata, şekerleme vb. hiçbir ürün kabul etmiyor, çocuklarımızın doğum günü pastalarını okulumuzda yapıyoruz. Mevsiminde sebze ve meyveler tüketiyoruz. Çocukların sevebilecekleri tarifleri araştırıp bularak, çocukların her sebzeyi yemelerini sağlıyoruz.

Uyguladığınız beslenme programınız ile ilgili destek alıyor musunuz?

Öncelikle bizler kurucular olarak hepimiz araştırmayı seviyoruz ve hepimizin çocuğu var. Nar’da ki tüm çocuklar bizim çocuklarımızdan farksız. Bu nedenle araştırıp en iyi ve en sağlıklısını bulmaya gayret ediyoruz. Ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı ve Puf Lokmaları kitabının yazarı Taylan KÜMELİ’den bu yaş çocukları için ihtiyaçları doğrultusunda beslenme önerileri aldık. Organik ve doğal ürünler yetiştirip Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştıran ve şu aralar İstanbul’da çok iyi okulşara catring hizmeti veren İpek Hanımın Çiftliği Doğal Ürünler kurucusu Pınar Kaftancıoğlu ile de irtibat halindeyiz. Daha iyi neler yapabiliriz bakış açısından yola çıkarak Pınar hanımla çalışarak okulumuza catering hizmeti vermesini istemiştik. Kocaeli’nin lokasyonu nedeni ile üzülerek birlikte çalışamamıştık. Pınar hanım okulumuzun kullandığı ürünler hakkında zaten elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bize belirtmiştir. Her organizsayonumuz da renkli şekerlemeler olmadan da çocukların eğlendiğini gösteren bir okul olarak, sağlıklı besin analizleri yapan Gıda dedektifi tarafından da bu konuda sosyal medyada örnek gösterildik.