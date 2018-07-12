Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak

15 Temmuz Cumartesi günü 17.00’da başlayan hizmet, 16 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 07.00’a kadar devam edecek. İzmit-Kartal güzergahına giden 200, Sabiha Gökçen’e çalışan 250 ile sahillere hizmet veren 800K ve 800C numaralı hatlar ise mevcut tarifeleri ile devam edecek. Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden gelecek olan vatandaşlar için de ücretsiz ring servisler hizmet verecek.

Öte yandan Milli İrade ve Demokrasi Nöbetlerinin yapıldığı Milli İrade Meydanı’na(Perşembe Pazarı) gelecek vatandaşlar için de 4 ayrı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak. Buna göre Aşağı Hereke-Cami Düzü-Körfez-Derince-Çenesuyu, Maşukiye-Derbent-Balaban- Arslanbey- Kullar-Yuvacık, Karamürsel-Değirmendere-Gölcük- Başiskele, Eski İstanbul Yolu-Kent Konut-Dünya Bankası-Bayındırlık-Tepeköy-Yeşilova-Şirinevler-Üçyol-Santral’dan İzmit Milli İrade Meydanı’na 15 Temmuz Pazar günü saat 19.00 ile 21.00 saatlerinde ring servisleri olacak. Milli İrade Meydanı’ndan dönüşler ise 24.00-02.00-04.00-07.00 saatlerinde gerçekleşecek.