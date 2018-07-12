Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların para karşılığında engelli raporu ya da heyet raporu hazırladığına dair bilgilere ulaşınca konuyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ DEVLET’TE 4 GÖZALTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda sağlık kurulu raporu ortaya çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sağlık kurulu personeli A.A, tıbbi sekreter S.Z, dahiliye mütehassısı A.U, laborant S.B.’nin ifadesine başvurulduğu iddia edildi. Öte yandan dahiliye doktoru A.U. 'nun bir süredir yurt dışında olduğu, sağlık kurulu personeli A.A., tıbbi sekreter S.Z. ve labaratuvar teknisyeni S.B.'nin ise nezarette tutulduğu bu kişiler ile görüşmek isteyenlere ise görüş izni verilmediği de iddialar arasında yer aldı