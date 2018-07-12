1. Lig kadın futbolunda statü değişti

Yeni sezonda ilimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün rakipleri belli oldu. TFF Kadın Ligleri Departmanı bu yıl statü değişikliğine gitti ve ligin 16 takımlı tek grupta oynamasını kararlaştırdı.

İLK 3 DİREK ÇIKIYOR

Yeni statüye göre 2. Lig’de Play-Off sistemi olmayacak ve ilk 3 sırayı alan takımlar adlarını 1. Lig’e yazdıracak. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile birlikte Ankara Fomget, Samsun İlk Adım ve Antalya Muratapaşa Belediye ligin favorileri arasında gösteriliyor. Öte yandan Denizli Alpler, Osmaniye, Akdeniz Nurçelik, Mardin Nusaybin, Gaziantep Gazikent, Sivas Lisesi ve Karabük Ovacık takımları kızlarımızın 2. Lig’deki rakipleri arasında yer alacak.