Kocaelispor'da transfer açılacak mı?

YENİLENMİŞ, GÜÇLÜ BİR KADRO

Yeni sezon öncesi sessiz bekleyişin devam ettiği Kocaelispor’daki belirsizlik endişe ile takip ediliyor. İç transferi çözen yönetim şu sıralarda tüm mesaisini transfer yasağını kaldırmak için harcıyor. Yenilenmiş, güçlü ve heyecan verici bir kadro ile sezonu açma hayali kuran Yeşil Siyahlıların ise sorduğu ilk soru “Transfer açılacak mı, açılmayacak mı?”

KRİZ YÖNETİMİ

Sezon açılışı, yeni stat ile ilgili projeler, kombineler, teknik ekibin “Net” durumu, lisanslı ürünler vs… Bunların hepsi Kocaelispor yönetimi için ikinci planda. Yeşil Siyahlı yöneticilerin ilk işi transfer yasağını kaldırmak. Bu anlamda Mesut Volkan Sezgin ve arkadaşlarının sıkı çalıştığı bilinirken aksi bir durumda ne tür bir kriz yönetimi olacağı merak ediliyor.

HERKES BEKLİYOR

Zamanın her geçen gün Kocaelispor’un aleyhine işlemesi camiayı strese sokuyor, kulübün önüne çıkan yeni dosyalar iki ayağı bir pabuca sokuyor. Yönetim, tüm konular netleşince genel bir açıklama yapmayı uygun görüyor. Mevcut teknik adam Galip Gündoğdu, iç transferde anlaşılan futbolcular ve 12. adam müjdeli haberin gelmesini iple çekiyor.