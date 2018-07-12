Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:39 TSİ )

Kocaelispor'da transfer açılacak mı?

YENİLENMİŞ, GÜÇLÜ BİR KADRO Yeni sezon öncesi sessiz bekleyişin devam ettiği Kocaelispor’daki belirsizlik endişe ile takip ediliyor. İç transferi çöz...

mask
Büyütmek için resme tıklayın

YENİLENMİŞ, GÜÇLÜ BİR KADRO

Yeni sezon öncesi sessiz bekleyişin devam ettiği Kocaelispor’daki belirsizlik endişe ile takip ediliyor. İç transferi çözen yönetim şu sıralarda tüm mesaisini transfer yasağını kaldırmak için harcıyor. Yenilenmiş, güçlü ve heyecan verici bir kadro ile sezonu açma hayali kuran Yeşil Siyahlıların ise sorduğu ilk soru “Transfer açılacak mı, açılmayacak mı?”

 

KRİZ YÖNETİMİ

Sezon açılışı, yeni stat ile ilgili projeler, kombineler, teknik ekibin “Net” durumu, lisanslı ürünler vs… Bunların hepsi Kocaelispor yönetimi için ikinci planda. Yeşil Siyahlı yöneticilerin ilk işi transfer yasağını kaldırmak. Bu anlamda Mesut Volkan Sezgin ve arkadaşlarının sıkı çalıştığı bilinirken aksi bir durumda ne tür bir kriz yönetimi olacağı merak ediliyor.

 

HERKES BEKLİYOR

Zamanın her geçen gün Kocaelispor’un aleyhine işlemesi camiayı strese sokuyor, kulübün önüne çıkan yeni dosyalar iki ayağı bir pabuca sokuyor. Yönetim, tüm konular netleşince genel bir açıklama yapmayı uygun görüyor. Mevcut teknik adam Galip Gündoğdu, iç transferde anlaşılan futbolcular ve 12. adam müjdeli haberin gelmesini iple çekiyor.

Bugün 14:37 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sessizlik hayra alamet değil! mask
Bu sessizlik hayra alamet değil!
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım mask
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da mask
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar! mask
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar!
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti mask
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti
Başaran’dan 4 kaliteli transfer! mask
Başaran’dan 4 kaliteli transfer!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL