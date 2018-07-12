Rahman ve Kerem, Düzce’den selam gönderdi

KEREM GOL KRALI OLDU

Bağçeşmespor’da birlikte futbol oynayan Rahman ve Kerem son derece güzel bir ortamda bulunduklarını ifade ettiler ve futbolu çok seven, futbolcularla da her konuda yakından ilgilenen bir kulüpte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler. Kerem geçen sezon da Düzce ekibinde forma giydi ve gol kralı olduğu ligde takımını Süper Amatör Lig’e çıkardı. 22 yaşındaki 2 ofansif futbolcu arasında 41 numaralı formayı kimin giyeceği netlik kazanmadı.