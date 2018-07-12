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Bugün 14:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:41 TSİ )

Rahman ve Kerem, Düzce’den selam gönderdi

Yeni sezonda Düzce Süper Amatör Lig takımlarından Kabalakspor’un başarısı için mücadele edecek olan iki İzmitli futbolcu Rahman Parmak ve Kerem Akyüz, Düzce ekibini Bölgesel Amatör Lig’e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

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KEREM GOL KRALI OLDU

Bağçeşmespor’da birlikte futbol oynayan Rahman ve Kerem son derece güzel bir ortamda bulunduklarını ifade ettiler ve futbolu çok seven, futbolcularla da her konuda yakından ilgilenen bir kulüpte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler. Kerem geçen sezon da Düzce ekibinde forma giydi ve gol kralı olduğu ligde takımını Süper Amatör Lig’e çıkardı. 22 yaşındaki 2 ofansif futbolcu arasında 41 numaralı formayı kimin giyeceği netlik kazanmadı.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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