Klasman hakem sayımız 29 oldu

KLASMAN HAKEMLERİMİZ
A KLASMAN
Alper Çetin
A KLASMAN YARDIMCI
Cem Özbay
B KLASMAN
Sabit Selvi
B KLASMAN YARDIMCI
Cankut Gönenç
Birtan Yavuz
C KLASMAN
Tolga Güldibi
Mehmet Güngör
Sait Tuzcu
Ömer Kocabey
C KLASMAN YARDIMCI
Şefik Öner
Burak Celep
Mehmet Ali Vardar
BÖLGESEL
Metin Ataş
Volkan Kırbaş
Engin Uğur
Fatih Kabakkaya
Recep Kaval
Abdulbaki Ayyıldız
BÖLGESEL YARDIMCI
Eray Karmil
Muhammed Tutak
Ferhat Ünlü
Mücahit Şentürk
Okan Oral
Mustafa Kırbaş
Hakan Dursun
Kaan Yıldızlar
KADIN BÖLGESEL
İlayda Nihal Çetiner
KADIN BÖLGESEL YARDIMCI
Derya Şanlıtürk
Tuğba Başkaya
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz