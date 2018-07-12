Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:42 TSİ )

Klasman hakem sayımız 29 oldu

İlimizi önümüzdeki klasmanda 29 hakem temsil edecek. İşte son açıklanan terfilerin ardından klasman hakemlerimiz.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KLASMAN HAKEMLERİMİZ

A KLASMAN

Alper Çetin

 

A KLASMAN YARDIMCI

Cem Özbay

 

B KLASMAN

Sabit Selvi

B KLASMAN YARDIMCI

Cankut Gönenç

Birtan Yavuz

 

C KLASMAN

Tolga Güldibi

Mehmet Güngör

Sait Tuzcu

Ömer Kocabey

 

C KLASMAN YARDIMCI

Şefik Öner

Burak Celep

Mehmet Ali Vardar

 

BÖLGESEL

Metin Ataş

Volkan Kırbaş

Engin Uğur

Fatih Kabakkaya

Recep Kaval

Abdulbaki Ayyıldız

 

BÖLGESEL YARDIMCI

Eray Karmil

Muhammed Tutak

Ferhat Ünlü

Mücahit Şentürk

Okan Oral

Mustafa Kırbaş

Hakan Dursun

Kaan Yıldızlar

 

KADIN BÖLGESEL

İlayda Nihal Çetiner

 

KADIN BÖLGESEL YARDIMCI

Derya Şanlıtürk

Tuğba Başkaya

Bugün 14:40 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sessizlik hayra alamet değil! mask
Bu sessizlik hayra alamet değil!
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım mask
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da mask
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar! mask
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar!
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti mask
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti
Başaran’dan 4 kaliteli transfer! mask
Başaran’dan 4 kaliteli transfer!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL