Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:47 TSİ )

Kırkpınar’ın nabzını tutan Abdullah Karagöz Edirne’den bildiriyor!

Tekirdağ Çorlu’daki tren faciası nedeni ile getirilen “Davul Yasağı” kalktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Kırkpınar’ın vazgeçilmezi  davulcularla belediye önünde buluştu ve yasağın kalktığını bildirdi. Başkanın açıklamasından sonra davulcular başkan için tokmaklarını davullara vurdu.  

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

KIRKPINAR İÇİN!

  1. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine bir gün kala Edirne de yasak getirilen Davul çalma yasağı kaldırıldı ve davullar Kırkpınar için çalmaya başladı.Trakya’da yaşanan tren kazası nedeniyle Belediye tarafından “davul çalma” yasağı dün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kaldırıldı ve Edirne davul sesleriyle inledi.

 

TALİMAT VERDİ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan Belediye binası  önünde kendisini bekleyen davulcularla selamlaştı  ve yasağın kalktığını söyledi. Başkanın sözlerine “Selanik havası” çalarak cevap veren Edirneli davulcular daha sonra Başkan Recep Gürkan’la toplu hatıra ziyareti çektirdi. Gürkan yetkililere “Bu fotoğraflardan 2 adet yapın birisini davulcu kardeşlerimize hediye edelim diğerini belediyede bana getirin” talimatı verdi.

Bugün 14:42 TSİ - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sessizlik hayra alamet değil! mask
Bu sessizlik hayra alamet değil!
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım mask
Körfez’de spora 35 milyonluk yatırım
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da mask
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar! mask
Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar!
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti mask
KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti
Başaran’dan 4 kaliteli transfer! mask
Başaran’dan 4 kaliteli transfer!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL