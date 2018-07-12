Kırkpınar’ın nabzını tutan Abdullah Karagöz Edirne’den bildiriyor!

KIRKPINAR İÇİN!

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine bir gün kala Edirne de yasak getirilen Davul çalma yasağı kaldırıldı ve davullar Kırkpınar için çalmaya başladı.Trakya’da yaşanan tren kazası nedeniyle Belediye tarafından “davul çalma” yasağı dün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kaldırıldı ve Edirne davul sesleriyle inledi.

TALİMAT VERDİ

Edirne Belediye Başkanı Gürkan Belediye binası önünde kendisini bekleyen davulcularla selamlaştı ve yasağın kalktığını söyledi. Başkanın sözlerine “Selanik havası” çalarak cevap veren Edirneli davulcular daha sonra Başkan Recep Gürkan’la toplu hatıra ziyareti çektirdi. Gürkan yetkililere “Bu fotoğraflardan 2 adet yapın birisini davulcu kardeşlerimize hediye edelim diğerini belediyede bana getirin” talimatı verdi.