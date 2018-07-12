Deniz Kolgu DÖKTÜRDÜ!

ÖZKAN BAŞADI DİLEDİ

Dostluğun hakim olduğu maçta Kocaelispor’un eski kaptanlarından Teknik Direktörü Önder Deniz Kolgu’nun ortaya koyduğu müthiş futbol ve attığı goller ayakta alkışlandı. Maçı Körfez Spor Kulübü Sportif Direktörü Çağrı Arslan da izledi. Metin Özkan açıklamasında “Bizleri onurlandıran Deniz Kolgu hocamıza teşekkür ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.