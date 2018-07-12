Gazetecilerden Kaya’ya teşekkür ziyareti

SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

Antalya’dan AdemAydın,Bursa’dan Ahmet Baskındağlı ve Kocaeli’den gazetemiz yazarı Abdullah Karagöz Edirne Belediyesi Basın Yayın Müdürü Selim Bilgin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Basın mensupları ziyaretlerinde bu yıl Edirne Belediyesi’nin Basın mensuplarına yakın ilgi gösterdiğini ve bu ilgide en çok payı olan Basın Yayın Müdürü Selim Bilgine özellikle teşekkür ettiklerini söylediler.Kısa ziyaret süresi içinde gazetecilerle Basın Yayın Müdürü arasında Kırkpınar’da yaşanan sorunlar dile getirildi ve son olarak bir arada fotoğraf verildi.