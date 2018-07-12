GİSTA’ta da boşa geçecek zamanYOK!

YORUCU ANTRENMANLAR

Geçen sezon U-14, U-16 ve U18 liglerinde başarılı bir sezon geçiren Kocaeli GİSTA yeni sezon hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu’nda saha ve tektik taktik çalışmaları yaparken, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda ise kros ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak sürdürüyor. Antrenör Cem Levent Şişman nezaretindeki takım saha çalışmalarına düz koşular, teknik ve taktik çalışmaları ile devam ediyor. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanlar oldukça yorucu geçiyor.

İŞİ SIKI TUTUYORUZ

Antrenörü Cem Levent Şişman “Geçen yıl iyi bir sezon geçirdik. Fakat bu sezon daha iyi olmalıyız ve bu nedenle de sezona erken başladık. Yeni sezonda U-14, U-16 ve U18 liglerinde şampiyonluklar kazanmayı hedefliyoruz. Bunun içinde işi çok ciddi bir şekilde tutarak, yeni sezon hazırlıklarını haftanın her günü idman yaparak geçiriyoruz”dedi.