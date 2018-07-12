Kocaeli Basket’in kızlarına yan bakılmıyor!

U-12 ERKEKLERDE DE ŞAMPİYON OLDULAR

Dereceye giren takımlara ödüllerini Kocaeli Basketbol İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Caka takdim etti ve gösterdikleri mücadeleden ötürü geleceğimiz kız basketbolcularımızı kutladı. Öte yandan U-12 Erkeklerde de tablo netleşti. 12’lerde Kocaeli Basket Spor Kulübü birinci, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, geçen yıl kurulmasına karşın kısa sürede çok önemli işlere imza atan Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

BASKETBOL U-18 KIZLARDA DERECEYE GİREN KULÜPLER

Kocaeli Basket İzmit Belediye Güneş Gelişim Gölcük

BASKETBOL U-12ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER