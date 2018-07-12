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Bugün 14:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:51 TSİ )

Kocaeli Basket’in kızlarına yan bakılmıyor!

Kocaeli U-18 Basketbol Ligi’nde dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde U-18 kızlarda şampiyon Kocaeli Basket Spor Kulübü olurken, ikinciliği İzmit Belediye üçüncülüğü ise Güneş Gelişim Gençlik Spor Kulübü elde etti.

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U-12 ERKEKLERDE DE ŞAMPİYON OLDULAR

Dereceye giren takımlara ödüllerini Kocaeli Basketbol İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Caka takdim etti ve gösterdikleri mücadeleden ötürü geleceğimiz kız basketbolcularımızı kutladı. Öte yandan U-12 Erkeklerde de tablo netleşti. 12’lerde Kocaeli Basket Spor Kulübü birinci, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, geçen yıl kurulmasına karşın kısa sürede çok önemli işlere imza atan Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

BASKETBOL U-18 KIZLARDA DERECEYE GİREN KULÜPLER

  1. Kocaeli Basket
  2. İzmit Belediye
  3. Güneş Gelişim Gölcük

 

BASKETBOL U-12ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

  1. Kocaeli Basket
  2. Kocaeli GHSK
  3. Kocaeli Hanibal

Bugün 14:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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