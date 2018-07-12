Kocaeli Basket’in kızlarına yan bakılmıyor!

U-12 ERKEKLERDE DE ŞAMPİYON OLDULAR
Dereceye giren takımlara ödüllerini Kocaeli Basketbol İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Caka takdim etti ve gösterdikleri mücadeleden ötürü geleceğimiz kız basketbolcularımızı kutladı. Öte yandan U-12 Erkeklerde de tablo netleşti. 12’lerde Kocaeli Basket Spor Kulübü birinci, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ikinci, geçen yıl kurulmasına karşın kısa sürede çok önemli işlere imza atan Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
BASKETBOL U-18 KIZLARDA DERECEYE GİREN KULÜPLER
- Kocaeli Basket
- İzmit Belediye
- Güneş Gelişim Gölcük
BASKETBOL U-12ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER
- Kocaeli Basket
- Kocaeli GHSK
- Kocaeli Hanibal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz