İzmit Gençlerbirliği harıl harıl çalışıyor

ANTRENMANLAR KAĞITÇI’DA

2018-2019 sezonuna erken başlayan İzmit Gençlerbirliği her sezon olduğu gibi bu sezonda da tüm alt yaş gruplarında liglere katılım gösterecek. Bünyesinde bulunan bir birinden yetenekli İzmitli futbolcularla başarıya alıştıran Gençlerbirliği’nde U-11,U-12 ve U-17 yaş kategorileri sporcuları sıcak havalara aldırış etmeden Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda çalışıyor.

FUTBOL OKULU KAYITLARI SÜRÜYOR

Genel Koordinatör Zafer Durmaz gözetiminde U-11 ve U-12 takım antrenörü Mehmet Akif Karaman ile U-17 takım antrenörü Nazif Uçar gözetiminde yapılan çalışmalarda Mavi Beyazlı yıldız ve genç futbolcular oldukça hırslı ve özverili görülüyor. Temmuz ayının son haftasında ise seçme yapacak olan İzmit Gençlerbirliği’nde futbol okulu kayıtları da devam ediyor.

FUTBOLCU ORDUSU

Genel Koordinatör Zafer Durmaz “İlimizde gelişen futboldan sonra bizler de bünyemizde bulunan minik ve yıldız futbolculara akademik antrenörler nezaretinde futbol eğitimi veriyoruz. Tek bir hedefimiz var o da kulübümüzden Türk futboluna ahlaklı ve yetenekli sporcular kazandırmak. Alt yapımızdaki oyuncularımıza temel teknikler ile iyi eğitilmiş ve gelişmiş bir futbolcu ordusu kurmak istiyoruz” dedi.