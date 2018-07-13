Derince Çınarlıdere girişine güvenlik kamerası takılsın!

Derince Çınarlıdere Mesire alanı, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Doğasıyla, piknik alanlarıyla, deresiyle insana huzur veren bir yerdir…

Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri, 2.5 kilometre uzunluğundaki mesire alanında yer bulmak zordur…

Kimisi piknik yapar, kimisi salıncakta eğlenir, kimisi yürüyüş yapar, kimisi de koşar…

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Fırsat buldukça ben de eşofmanlarımı giyer, Çınarlıdere’de koşmaya gidiyorum…

Her koşuşta da nefesim açılıyor…

Böyle giderse, olgunların koşularına katılacağım…

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“BASIN” YAZISI DİKKATİNİ ÇEKTİ

Koşumu tamamladım…

Otoparktaki arabama geldim…

Arabamda otururken, biri arabasını park etti, piknik alanına yönelirken, arabamın ön camındaki “BASIN” yazısı dikkatini çekti…

Bana doğru yöneldi…

“Gazeteci misiniz” diye sordu…

“Evet” diye cevap verdim…

“Benim başım yandı, başkasının başı yanmasın.

Size bir hırsızlık olayını anlatacağım.

Bunu yazın, .azın ki, buraya önlem alsınlar” dedi…

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AİLEMLE PİKNİĞE GİTTİK

Adı Cengiz olan vatandaş şunları söyledi; “

Körfez’de oturuyorum.

Eşim ve çocuklarımla birlikte buraya pikniğe geldik.

Çok da güzel eğleniyorduk…

Ben bir ara su almak için eşimin yanından ayrıldım.

Ben su almaya gittikten sonra ikisi erkek, üç kız eşimin yanına gelmiş.

Eşimle sohbet etmişler, eşim bir yandan onlarla konuşurken, diğer yandan da çocukları gözetiyormuş. Sonrasında gençler eşimin yanından ayrılmış.

EŞİME SAATİN KAÇ OLDUĞUNU SORDUK

Ben suyu aldıktan sonra geri döndüm.

Geri döndüğümde eşime, hadi yavaş yavaş gidelim, saat kaç oldu diye sordum.

Eşim de çantasından telefonu çıkarmak için yönelince, çantanın olmadığını fark etti.

Hemen o gençlerin çantayı çaldıklarını söyledi.

Çantada kredi kartları, cep telefonları, bir miktar da para vardı.

Hemen jandarmaya haber verdik.

Jandarma, 1.5 saat sonra olay yerine geldi.

Neden bu kadar geç kaldıklarını sordum.

Jandarma da karakolumuz İshakçılar Köyü’nde…

Buraya çok uzak diye cevap verdi…

Jandarma tutanak tuttu.

Jandarma, ‘sağa sola bak, onlar cüzdan içindeki parayı alıp, diğerlerini bir kenara atmış olabilirler’ dedi. Ben de sağa sola baktım, ama bir şey çıkmadı.

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PROFESYONEL HIRSIZLAR

Bu tür hırsızlık olayları oluyormuş.

Bu hırsızların profesyonel hırsız olduklarını düşünüyorum…

Bunların mutlaka sabıkası vardır…

Mesire alanının girişinde bir güvenlik kamerası konsa, giriş çıkışlar bu güvenlik kamerasıyla kontrol edilseydi, o hırsıların eşgallerinden kim olduklarını bulabilirdik.

Jandarmaya hırsız gençlerin eşgallerini veriyoruz, ama güvenlik kamerası olmadığı için bir şey çıkmıyor…

Lütfen bu sorunu dile getirin, yetkililer mesire alanının girişine bir güvenlik kamerası taksınlar.

Benim başım yandı, başkasının yanmasın” dedi…

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POLİS ARABASI

Cengiz Bey’in başından geçenler bunlar…

Aslında uzun zamandır Çınarlıdere mesire alanına gidiyorum, hırsızlık olaylarıyla çok fazla şikayet kulağıma gelmedi…

Aslında polis orada arada sırada devriye gezse, ya da cumartesi-Pazar günleri orada bir polis arabası bulunsa iyi olur…

Orası jandarma bölgesi…

Ama jandarma karakolu, tam 23 kilometre uzakta.

O bölgenin polis kontrolü altına verilmesinde fayda var…

KAMERA CAYDIRICI OLUR

Ayrıca Cengiz Bey’in dediği gibi mesire alanının girişine bir güvenlik kamerası konsa, çok caydırıcı olur.

Umarım yetkililer bu öneriyi dikkate alır ve mesire alanına piknik için gidenler, güven içinde pikniklerini yapar, streslerini atar…