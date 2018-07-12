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Dereyi kirleten firmaya 175 bin lira ceza

Başiskele'de, İzmit Körfezi'ne akan Kirazdere'ye kimyasal madde bırakan firma, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'ne gönderilen numunelerin karşılaştırılması sonucu tespit edildi. Dereyi kirleten firmaya 175 bin 53 TL idari ceza uygulanırken, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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17 Şubat tarihinde Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nden geçerek İzmit Körfezi'ne dökülen Kirazdere'nin rengi turkuaza dönüştü. Borudan dereye akan suyun, derenin rengini değiştirdiği belirlendi. Bariyerler çekilip, vidanjör ile deredeki su çekilerek dere temizlenmeye çalışıldı. Kimyasal maddenin geldiği yerin tespit edilmesi için yağmur suyu kanallarının kapakları açılıp, kontrolde bulunuldu. Çevrede bulunan bir tesisten kimyasal maddenin bırakıldığı belirlenerek, varillerde bulunan mavi renkli, kokusuz kimyasal maddeden örnekler alındı. Tesisten ve dereden alınan numuneler analiz için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'ne gönderildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, analiz sonuçlarına istinaden firmaya 175 bin 53 TL idari yaptırım uyguladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - firma ismi neden yazılmıyor? yazarsanız halkta yorum yapar . şimdi bu firmanın yetkililerce korunmayan belkide üzerine gidilen bir firma olduğunu düşünebiliriz

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 16:16

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