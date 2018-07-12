Aile Konak’ın yeni hekimleri tanıtıldı

Özel Aile Konak Hastanesi, Gölcük, Adapazarı ve Gebze hastanesinden sonra Başiskele’ye de yatırım yaparak tüm bölgede sağlık sektöründe söz sahibi olacak. Hekim kadrosunu güçlendiren hastanenin ekibine yeni isimler katıldı. Hastanede hasta kabulüne başlayan yeni hekimlerin tanıtımı dün gerçekleşen basın toplantısı ile yapıldı.

YENİ HEKİMLER TANITIMDI

Buna göre; kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mustafa Göktan, göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Uz. Dr. Elif Reyhan Şahin, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uz. Dr. Tuncer Saydanoğlu yeni dönemde Özel Aile Konak Hastanesi’nde görev alacak. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Şahin Talus, Başhekim Op. Dr. Veysel Besnili ve yönetim kurulu üyesi Op. Dr. Metin Göklü de törende hazır bulundu. Toplantıda konuşan Şahin Talus, 2019 yılında yapılacak yatırımlardan bahsetti.

BAŞİSKELE’YE ÇOK YAKIŞACAK

Başiskele’ye 7 yıldızlı bir hastane kazandıracaklarını dile getiren Dr. Şahin Talus, “Toplam yatırım tutarı 30 milyon lirayı bulacak. Başiskele halkından gelen isteğe bağlı olarak bu projeye başlayacağız. Hastanemiz 4 bin 200 metrekarelik alanda kurulacak. Çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Ameliyatlar burada yapılacak, ancak yoğun bakımlar olmayacak” ifadelerini kullandı.

“BİZ KAZANDIRACAĞIZ”

Bölgede yeni bir projeden de bahseden Talus, “Bir yaşlı bakım merkezi kuracağız. Henüz projesi hazırlanıyor. Kocaeli’ye ilk yaşlı bakım merkezini biz kazandıracağız” diye konuştu. Hastanelerin ortaklık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talus, ilçe başkanlığının ardından siyaseti bırakmayacağını söyledi. talus, Gölcük’te adaylığı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Elif Reyhan Şahin kimdir?

1977 Ankara doğumlu olan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Elif Reyhan Şahin, 2001 yılında mezun olduğu Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ardından meslek hayatına Başkent Üniversitesi Hastanesi, Medikar Hastanesi, İzmit Konak Hastanesi, Silivri Anadolu Hastanesi, Çerkezköy Halk Hastanesi, Belçika Erasme Üniversitesi ve Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde devam etti.

Mustafa Göktan kimdir?

1973 Mersin doğumlu olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mustafa Göktan, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının ardından 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistanlık eğitimini tamamlamıştır. Meslek hayatında ise Özel Konak Tıp Merkezi, Sivas Askeri Hastanesi, Malatya Devlet Hastanesi, Göksün Devlet Hastanesi ve Gölcük Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Tuncer Saydanoğlu kimdir?

1974 Adana doğumlu olan Tuncer Saydanoğlu, 1998 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından uzmanlığını da Kocaeli Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Mesleğini ise Elazığ Alacakaya Sağlık Ocağı, Elazığ Bahçekapı Sağlık Ocağı, Kullar Sağlık Ocağı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri (Araştırma Görevlisi), Osmaniye Devlet Hastanesi ve İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde yerine getirmiştir.