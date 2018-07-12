Vali Aksoy, ‘İstiklal Madalyalıları’ ağırladı

Vali Hüseyin Aksoy, önceki gün STK ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürdü. Aksoy’a son olarak Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüoğlu ve beraberindeki heyet misafir oldu.

SUNUMDA BULUNULDU

Genel Başkan Torun Mengüoğlu, Vali Hüseyin Aksoy’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi sunumunda bulundu. Başkan Mengüoğlu, kabullerinden dolayı Aksoy’a teşekkür ederek, İstiklal Madalyası Rozeti ve dernek ambleminin bulunduğu atkı ile İstiklal Madalyası Tarihçesi ve Tanıtımı adlı kitabı takdim etti.

“MEMNUNİYET DUYDUM”

Hediye takdim töreninin ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık temennisinde bulunarak, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.