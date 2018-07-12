Sağlık-Sen ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kültür Gezileri kapsamında ortaklaşa düzenlenen Çanakkale Şehitlik Gezisine, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli yoğun katılım gösterdi. 100 kişinin katıldığı gezide tarih ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. Sağlık çalışanlarının ekip ruhu, birlik ve motivasyonunu arttıran etkinlikte birbirinden güzel anılar fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi.
Bugün 16:01 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 16:02 TSİ )
Hastane personeli Çanakkale’yi gezdi
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi çalışanları ve aileleri, Çanakkale’ye düzenlenen gezi organizasyonu ile bir araya geldi
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:01 TSİ - Kültür-Sanat
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz