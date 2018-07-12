Hastane personeli Çanakkale’yi gezdi

Sağlık-Sen ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kültür Gezileri kapsamında ortaklaşa düzenlenen Çanakkale Şehitlik Gezisine, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli yoğun katılım gösterdi. 100 kişinin katıldığı gezide tarih ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. Sağlık çalışanlarının ekip ruhu, birlik ve motivasyonunu arttıran etkinlikte birbirinden güzel anılar fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi.