Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, para karşılığı sahte engelli raporu ve sahte heyet raporu hazırladıkları öğrenilen 23 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sağlık kurulu personeli A.A, tıbbi sekreter S.Z, laborant S.B.’nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Sekreteri S.Z.’nin gözaltında tutulduğu dahiliye mütehassısı A.U.’nın ise Almanya’da olduğu öğrenildi. Doktor A.U. için de gözaltı kararının alındığı iddialar arasında. Operasyon kapsamında Körfez Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorlardan H.U ve B.B.’nin de gözaltına alındığı belirtildi. H.U’nun acil serviste pratisyen hekim olduğu, 11 yıldır da mesleğini icra ettiği öğrenildi. B.B.’nin de 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğu, aile hekimi olarak Körfez Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yaptığı belirtildi.