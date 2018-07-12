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Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında

Kocaeli Devlet Hastanesi’nden sonra sahte rapor olayı Körfez Devlet Hastanesi’ne de sıçradı. Hastanede doktor olarak görev yapan H.U. ile B.B. de gözaltına alındı

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, para karşılığı sahte engelli raporu ve sahte heyet raporu hazırladıkları öğrenilen 23 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi’nde sağlık kurulu personeli A.A, tıbbi sekreter S.Z, laborant S.B.’nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Sekreteri S.Z.’nin gözaltında tutulduğu dahiliye mütehassısı A.U.’nın ise Almanya’da olduğu öğrenildi. Doktor A.U. için de gözaltı kararının alındığı iddialar arasında. Operasyon kapsamında Körfez Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorlardan H.U ve B.B.’nin de gözaltına alındığı belirtildi. H.U’nun acil serviste pratisyen hekim olduğu, 11 yıldır da mesleğini icra ettiği öğrenildi. B.B.’nin de 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğu, aile hekimi olarak Körfez Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yaptığı belirtildi.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - rapor alanlarda bulunup cezalandırılmalı

Yanıtla . 0Beğen 12 Temmuz 17:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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