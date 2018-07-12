CHP'liler ölüm yolunu sordu

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 124 madde görüşülerek karara bağlandı.

15 TEMMUZ PROGRAMINA DAVET ETTİ

Meclis toplantısı başlamadan önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “15 Temmuz programı var Pazar günü.Milli İrade Meydanı’nda 20:30 ile 07.30 arası özel bir program gerçekleştirilecek. Bu etkinliğimize tüm meclis üyelerimiz davetlidir” dedi. Hat 200, 250 ve 800 dışındaki ulaşım araçlarının Sabah 17.00 ile 07.00 arasında ücretsiz olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. İSU Genel Müdür Yardımcısı Alaatin Alkaç Büyükşehir Belediyesi GeneL Sekreter Yardımcısı oldu.

41 KARTI SORDULAR

CHP’li meslis üyeleri tarafından verilen ilk soru önergesinde, “Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtaç aileler yardım amaçlı 41 Kart hizmeti verilmektedir. 12 ilçede kaç vatandaşımıza 41 Kart verilmiştir. 2018 yılında 41 Kart için ayrılan bütçe ne kadardır?”denildi.

ÖLÜM YOLUNUN AKIBETİ NE OLACAK?

CHP tarafından verilen 2. Soru önergesinde ise Ölüm yolu olarak anılan Kandıra- İzmit yolu için 2016’da temel atma töreni yapılarak 2 yıl içinde tamamlanacağı söylenmişti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala vatandaşlarımız orada hayatını kaybetmektedir. Bu yolun akıbeti nedir? Ulaştırma bakanlığıyla görüşmeniz oldu mu? Belediyenin bu konuda bir katkısı var mıdır?” ifadelerine yer verildi.

GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPACAĞIZ

Önergeye yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Müteahhit ödeme probleminden dolayı yanlarını bile yapmadı. Karayollarının Türkiye genelinde korkunç bir çalışması var. Bununla birlikte mali sıkıntılarda var. Biz karayolları ile gereken çalışmayı yapacağız. Kandıra’nın girişinde ışıklarda köprülü kavşak yapıldı. Önümüzdeki dönemde önemli yerler tamamlanacak. Takibi yapılıyor” diye yanıt verdi.

BENİM İÇİME SİNMEDİ

Çayırova Belediyesi, Yeni Mahalle’de bulunan, kent meydanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği CHP’nin muhalet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu konu benim içime sinmedi. Orhan bey bu konuda haklı. Bana göre orası çok boğuldu ama Orhan bey bu saatten sonra yıkacak halimiz yok” diye konuştu. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ise, “Orada yolu açtık. 15 metre olan yolu 20 metreye çıkardık” dedi. Demirci’nin ardından söz alan CHP’li Orhan Tanış, “Ne yapalım mı yıkalım mı lafını çok duyacağız. Bu sosyal donatı alanlarının kenarını ferahlatmak lazım” şeklinde konuştu.

MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMA

Kuzey Otoyolu’nda süren çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kuzey Otoyolu’nda müthiş bir çalışma var. İhale yapılmış. Müteahhit bir an önce yapmanın peşinde. 4 şeritli tünel dünyada ilk olarak yapılıyor. Türkiye’nin en yüksek viyadükleri de burada yapılacak.Kocaeli sınırlarının en büyük şantiyesi orası. Güzel bir çalışma” diye konuştu.

SAKAT İŞ YAPTINIZ ORADA

Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 61 ada 28 ve 29 parseller ile 817 ada 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili madde CHP’nin muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Orada bir vatandaşımız kuran kursuna yer bağışlayacağını söyledi. Sonra sıkıntıya girince başkasına satmış. O kişi de çok yüksek bir rakam talep edince o arsayı almaktan vazgeçtik” dedi. Baran’ın ardından söz alan Başkan Karaosmanoğlu, “Sakat iş yaptınız orada. İmzanı alacaksın ona göre hareket edeceksin” diye konuştu. Karaosmanoğlu’na yanıt veren Baran, “Sakat iş yapmadık” dedi.