İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı’nın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a yakın 9 yönetim kurulu üyesinin üyeliğini düşürdüğü yazılmıştı. Bozatlı, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla iddialara cevap verdi. Bozatlı, şunları kaydetti: “Biz İyi Parti İzmit İlçe Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar tüzüğümüz neyi gerektiriyorsa onu yaptık. 9 yönetim kurulu üyesini, yönetim kurulu üyeliğinden düşürülmüştür. Bu işlem tüzüğümüzde yer aldığı üzere üst üste 3 toplantıya

katılmayan yönetim kurulu üyelerimiz için yapıldı. Bizim, ihraç kararımız alındıktan sonra bu karar, il başkanımız Sayın Serdar Kaman ve il teşkilat başkanımız Sayın Orhan Çakar’a iletilmiştir. Bizim bu kararımızdan bir hafta sonra Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın beyin kararı elimize ulaştı. Ancak yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili kararımızın geçerliliği ortadan kalkmadı.

BİZE ÇALIŞACAK İSİMLER LAZIM

Bu 9 isim 24 Haziran erken seçim sürecinde zaman zaman milletvekili adayımız Sayın Lütfü Türkkan Bey’in programlarına dahil olmaları ile ilgili bir sorunumuz olması mümkün değildir. Kimin yanında dolaştıklarının, ne yaptıklarının bir önemi yok. Bizim toplantılarımıza katılmayan, yönetim kurulu üyemiz olup da yönetim kurulumuzun çalışmalarında yer almayan isimlerin kurulumuzda yeri yok. Bize çalışacak isimler lazım. Biz bu parti içi konuları uzatmıyoruz. Tüzüğümüz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bizim şu anki amacımız yerel seçimlere partimizi en iyi şekilde hazırlamak. Görev almak istemeyen, yönetimde çalışmayan isimlere harcayacak enerjimiz yok.

ÜÇ KEZ TOPLANTIYA KATILMADILAR

Şimdi kale alınmaması gereken kimi isimler tatlı su kurnazlığı yapmanın peşinde. Ufuk Turan isimli parti üyemiz sırf ‘eski başkan’ sıfatı var diye gazetelere kimi açıklamalarda bulunuyor. Ufacık bir su birikintisi gördüğünde su çırpmaya başlayan bu ismin amacının ne olduğu tüm kamuoyunda bilinmektedir. Kendi yönetiminde yaptığı yanlışlar nedeniyle, 18 yönetim kurulu üyesinin imza toplayarak ‘Ufuk Turan değiştirilmeli’ dediği bu zat, hangi sıfatla partimizin iç işlerine karışıyor merak ediyoruz. Kendisinin Koray Bey’in iç yazışmasından nasıl haberi oluyor? Toplantılara kimlerin katılıp kimlerin katılmadığını nereden biliyor? Çok net bir şekilde söylüyoruz, 3 toplantıya üst üste katılmayan herkesi ihraç ettik. Bunlar gerçekten boş işler, boş konular. Biz boş adamlar değiliz. Bu konulara ayıracak vaktimiz yok. Bu konular artık mide bulandırdığı için konuşmak zorunda kaldık. İlk ve son açıklamamız budur.

UFUK TURAN GÖREVDEN KAÇTI

24 Haziran seçim sürecinde sayın vekilimiz Lütfü Türkkan Bey’e 9 yönetim kurulu üyesi arkadaşın toplantılara katılmadığını ilettik. Kendisi sağ olsun bu konuda tarafımıza çokça yardımcı olmuştur. Ufuk Turan görevden milletvekili adaylığı bahanesiyle kaçtıktan sonra, biz sorumluluk aldığımız andan itibaren bu 9 ismin çalışmaktan imtina ettiklerini söyledik. Sayın Lütfü Türkkan Bey Kocaeli’de olmadığı günlerde dahi bu 9 isim bizim çalışmalarımıza katılmadı, önceki başkan Ufuk Turan tarafından kurulan Whatsapp grubundan çıktı, seçim koordinasyon merkezimize uğramadı. Sayın Lütfü Türkkan Beyin başkanlığında ilçe binamızda toplantı düzenledi ve bu 9 isme Yönetime katılmaları gerektiğini iletilmiştir. Sayın Lütfü Türkkan Bey’in toplu halde çalışılmasının bizleri daha iyiye götüreceğini ilettiği tüm toplantıda olan arkadaşlarca duyulmuştur. Sayın Lütfü Türkkan Bey’e çalışma sözü veren, Ufuk Turan’ın istifası sonrasında ayrıldıkları ilçe yönetimi iletişim grubuna yeniden eklenen bu isimler vekilimize verdikleri sözü de tutmadı. Vekilimize durumu tekrar ilettik. Baktık olmuyor, tüzüğümüz ne gerektiriyorsa onu yaptık.

KİMSEYİ KAYIRMADIK

Sayın Lütfü Türkkan Bey bugün TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı ve “Ülkemizin çok önemli meselesinin ihmal ve kayırmacılık olduğunu bir kez daha tespit ettik” dedi. Lütfü Türkkan Bey, çalışmayan kimselerin, görevinin gereğini yapmayan kimselerin kayrılmaması gerektiğini bütün Türkiye’ye duyurmuştur. Biz de aynı fikri paylaştığımız için çalışmayanları sırf birileriyle geziyorlar, birilerinin peşine takılıyorlar diye kayırmadık. Tekrar etmemiz gerekir ki bu süreçte bizlere destek olup yardımlarını esirgemeyen Sayın vekilimiz Lütfü Türkkan Bey’e veya Genel Merkez Teşkilat Başkanı’mız Sayın Koray Aydın’a herhangi bir şekilde karşı hareket içinde olduğunuzu iddia etmek akıl sağlığı bozuk bir düşünce olduğu kadar abesle iştigaldir.

TÜRKKAN’LA OMUZ OMUZA OLACAĞIZ

Biz, İzmit ilçede bize verilen bu sorumluluğu kabul ederken bu gibi sıkıntıların olacağını az çok tahmin ediyorduk. Partinin, parti düşüncesinin, parti programının iktidar olmasındansa kendileri parti içerisinde koltuk sahibi olmak isteyenlerin önümüze çıkacağını, engel olmak isteyeceğini biliyorduk. Genel başkanımız Meral Akşener’in ne kadar baskıyla karşı karşıya olduğunu ve dik durduğunu gördük. Kendisini örnek aldık ve kimsenin seviyesine inmedik. Dik durduk. Bugüne kadar çeşitli kereler ciddiye alınmayacak açıklamalarla çalışmalarımızı yavaşlatmaya çalıştılar. Kulaklarımızı tıkadık. Ancak artık vekilimizin adını kullanarak, vekilimizle savaşıyormuşuz havası vermeye çalışarak iftiralarına yeni bir boyut kazandırmışlardır. Biz Sayın Lütfü Türkkan Bey ile 24 Haziran’da nasıl omuz omuza mücadele ettiysek yerel seçim sürecinde de yan yana olacak ve mücadele edeceğiz.”