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Hafriyat kamyonu minibüsü altına aldı

Kocaeli D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak yan yolda seyreden minibüse çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada, yolda yürüyen vatandaşlar korku içerisinde kaçıştı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Derince'de İbni Sina Mahallesi D-100 yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 41 F 5386 plakalı hafriyat kamyonu, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan dönen hafriyat kamyonu, demir bariyerlere çarparak yan yola geçti. Hafriyat kamyonu, olay sırasında yan yolda seyir halinde olan Ahmet Ferzan Ö. kontrolündeki 41 LJ 246 plakalı minibüse çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan ve kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, başka bir otomobilden inen kişi ise tırın geldiğini görünce hızla kaçmaya çalıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, kaza yapan sürücülerin yardımına koşarak, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sev edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince hafriyat kamyonu içerisinden çıkartılan Mehmet K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:14 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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