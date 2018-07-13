2014 yılında Şanlıurfa'da şehit düşen Karamürselli Kadir Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız'dan kötü haber geldi. Yıldız, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yıldız geçirdiği bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi bugün cuma namazını müteakip Karamürsel Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Şehit babasından kötü haber geldi
Karamürselli şehit Kadir Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:19 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz