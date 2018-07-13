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Şehit babasından kötü haber geldi

Karamürselli şehit Kadir Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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2014 yılında Şanlıurfa'da şehit düşen Karamürselli Kadir Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız'dan kötü haber geldi. Yıldız, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yıldız geçirdiği bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi bugün cuma namazını müteakip Karamürsel Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.

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