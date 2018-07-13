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AFAD Teknisyeni kalp krizi geçirdi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde görevli arama kurtarma teknisyeni geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde arama ve kurtatma teknisyeni olan Halil İbrahim Kılınç (32), gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı teknisyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş arkadaşlarının vefat ettiğini öğrenen Kocaeli AFAD çalışanları, Kılınç’ın Kartepe Ataevler Mahallesi’ndeki evine akın etti. Yeni evlenen ve ailesi Şanlıurfa’da yaşayan Halil İbrahim Kılınç’ın cesedi, yapılan incelemeler sonrası Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

3 yıl önce Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne tayin olan ve Kılınç’ın çalışkan ve arkadaşları arasında çok sevilen bir personel olduğunu ifade eden AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, "Yeri doldurulamayacak bir arkadaşımızı kaybettik. Kocaeli AFAD ailesi olarak hüznümüz çok büyük. Metin olmaya çalışıyoruz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, dost ve yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Bugün 10:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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