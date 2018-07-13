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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kocaeli’ye kıyısı olan Marmara denizi ve Karadeniz sahillerinde deniz planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı… Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

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Kocaeli, plajları bakımından zengin bir il. Hem Marmara denizi hem de Karadeniz’e kıyısı olan kentimiz, yerli turistleri de kentimize çekiyor. Kocaelililer ise özellikle hafta sonları, genellikle Kandıra’da yer alan Karadeniz sahillerini tercih ederek haftanın stresini atıyor. Ancak bu hafta sonu için bu sahillerde tatil planı yapanlara Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden kötü haber geldi. Kent, hafta sonu gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında olacak. Yağmur, yarın başlayacak ve 3 gün
boyunca devam edecek. İşte 5 günlük hava tahmin raporu…

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre kentimiz bugün parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkisi altında. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 31 derece. Hissedilen sıcaklık ise 12.00-15.00 saatlerinde 34’ü bulacak. 14 Temmuz Cumartesi günü yani yarın itibari ile Kocaeli, gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına giriyor. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık 30 derece. 15 Temmuz Pazar günü de yağmur sürecek, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Kocaeli’de yeni hafta da yağmur ile başlayacak. 16 Temmuz Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 30 derece seviyesinde seyredecek. 5 günlük hava tahmin raporunun son günü olan 17 Temmuz Salı günü hava açıyor. Parçalı bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı salı günü en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 32 derece olarak hissedilecek.

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