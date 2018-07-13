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Pedallar demokrasi için çevrilecek

İzmit Belediyesi tarafından her pazar düzenlenen bisiklet turlarında bu hafta pedallar “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” için çevrilecek.

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Her hafta İzmit Belediyesi tarafından farklı bir konuya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turlarında bu hafta, 15 Temmuz’u unutmamak, oradaki ruhu yaşatmak ve o ruhu gelecek nesillerde de devam ettirmek mesajı verilerek farkındalık yaratılacak.

Demokrasi şehitleri için pedal çevirecek olan bisiklet severler Pazar sabahı saat 09.00’da Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanıp, pankart ve afişlerle harekete geçecek. Demokrasisi uğruna şehit olan kahramanların anılacağı bisiklet turuna tüm bisikletseverlerin davetli olduğu kaydedildi.

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