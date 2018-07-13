Yeni sezona yeni jüri üyeleriyle bomba gibi bir giriş yapacak olan ekranların izlenme rekorları kıran ses yarışması 'O Ses Türkiye'nin Kocaeli seçmeleri yarın saat 12.00'de İzmit’te bulunan Teona Otel'de başlayacak. Kocaelili yetenekler, yeteneklerini sergileyecek.
Bugün 10:36 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de
O Ses Türkiye yetenekleri seçmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yönettiği O Ses Türkiye yarışmasının Kocaeli seçmeleri yarın başlıyor
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Bugün 10:36 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz