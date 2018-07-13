O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de

Yeni sezona yeni jüri üyeleriyle bomba gibi bir giriş yapacak olan ekranların izlenme rekorları kıran ses yarışması 'O Ses Türkiye'nin Kocaeli seçmeleri yarın saat 12.00'de İzmit’te bulunan Teona Otel'de başlayacak. Kocaelili yetenekler, yeteneklerini sergileyecek.