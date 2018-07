Vali Aksoy muhtarlarla buluştu

Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Muhtarlar Dernek Başkanı Bilge Saral, daire müdürleri ve Gölcük İlçesi Muhtarları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yaptığı konuşmalarında; “ Her ay bir ilçemizde muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu birlikteliğimize görev yapan bütün kurum yöneticilerimizde iştirak ediyor ve muhtarlarımızı dinleyerek onların taleplerini alarak çözüm üretme noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle muhtar arkadaşlarımızla birlikte çalışma içerisinde onların bize aktardığı sorunların çözüm noktasında büyük bir gayret içerisinde, arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımız, halkın doğrudan seçtiği halka en yakın olan, yerleşim birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarımızdır. Onlarla beraber olmak, onların bize aktardığı sorunları değerlendirmek, bizim en öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor.

EN ÖNEMLİ KONU EĞİTİM

Değerli arkadaşlar en önemli konularımızın başında eğitim geliyor. Özellikle muhtar arkadaşlarımızdan ricam okul çağında olup, okula devam etmeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Bu anlamda muhtar arkadaşlarımızın yoğun gayret göstermesi, bu nitelikte olan çocuklarımız varsa bunları Okul Müdürlüklerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ve Kaymakamlıklarımıza aktarmalarını istiyoruz. Okul çağında olup okula devam etmeyen bir çocuğumuz varsa bunda hepimizin sorumluluğu var demektir. Çocuklarımızın eğitimini en üst seviyede sağlayabilecek ortamı onlara sunmak durumundayız. Ancak çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen veya edemeyen öğrencilerimiz olabilir, bu konularda da büyük bir hassasiyetle bunların tespit edilmesi ve okula kazandırılması bizin için oldukça önemlidir. Okulda kaydı olmakla birlikte okula devam etmeyen öğrencilerimiz maalesef olabiliyor. Belirli noktalarda belirli süre okula devam etmeme durumu makul olabilir, ancak uzun süre devam etmeme durumunuz varsa bunu mutlaka gündeminize alın, onun okula devam etmeme noktasındaki sorun nedir ? Bulup, bu sorunu giderme bakımından da gayret etmek durumundayız. Bazı çocuklarımızın okul yaşı geçmiş ise bu çocuklarımıza biz açık okullara, açık liselere yönlendirerek onlara eğitim alma noktasındaki çalışmalarımızda gayret edeceğiz.

OKUMA - YAZMA BİLMEYEN İSTEMİYORUZ

Okuma yazma bilmeyenlerimizin Devlet İstatistik Enstitüsünün TÜİK verilerinde gözüküyor. Bunları sıfırlayabilmek adına yeni bir okuma - yazma seferberliği başlatıldı ve bu seferberlik çerçevesinde her ilçemizde olduğu gibi Gölcük ilçemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarlarımızdan talebimiz; etrafınızda okuma yazma bilmeyen insanlarımız varsa bunları Kaymakamlıklarımıza, Okul Müdürlüklerimize bildirmenizdir. Bu çağda okuma - yazma bilmeyen insanımızın var olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Bu bakımdan okuma - yazma bilmeyenlerle ilgili yürütülen çalışmalara sizlerin de destek vererek, sonlandırma adına çalışmalarımızı daha iyi bir boyuta getirmememiz gerekiyor. Eski adıyla Halk Eğitim yeni adıyla Hayat Boyu Öğrenme kurslarımızla ilgili her ilçemizde farklı alanlarda yeni kurslar açılması konusunda Milli Eğitim Teşkilatımızı talimatlandırdık. İhtiyaç duyulan her noktada Hayat Boyu Öğrenme bakımından yeni kurslar açma noktasında arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar. İhtiyaç duyulan noktalar varsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşın ve yeni noktalarda, biz özellikle yeni kurslar açalım ve insanlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kendilerini yetiştirecekleri ortamları onlara sağlayalım. 2019 yılında tekli eğitime geçme noktasında da bir çalışmamız var. Okullarımızın planlanması ve tekli eğitime geçme noktasında ihtiyaç duyulan çalışmaları da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde sürdürüyoruz. Kocaeli olarak 2019 yılı sonunda özellikle tekli eğitime geçme noktasında gayretlerimiz devam ediyor.

100 KİŞİDEN 33 KİŞİ YENİ KİMLİK KARTI ALDI

Bildiğiniz üzere yeni kimlik kartları Nüfus İdaremiz tarafından veriliyor. Kocaeli genelinde yaklaşık olarak %33 oranına ulaştık, yani 100 kişiden 33 kişi yeni kimlik kartı almış durumda. Bu konuda muhtar arkadaşlarımızın vatandaşlarımızı bilgilendirmeleri ve yeni kimlik kartları almaları noktasında onları daha duyarlı hale getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Nüfus idarelerimiz artık Pasaport ve Sürücü Ehliyetleri de verme noktasında görevlendirildi ve 2 Nisandan itibaren de pasaport ve ehliyetleri de verme noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar.

Değerli arkadaşları son dönemde çok karşılaşmadık ama zaman zaman Karadeniz kıyılarını da, bölgemizi de yasa dışı göç noktasında kullanmalar oldu. Bu konuda da muhtar arkadaşlarımızın duyarlı olması, bölgelerinde tanımadıkları, yabancı gördükleri kişileri mutlaka güvenlik birimlerimize bildirmelerini istiyoruz. Bu konuda Kocaeli olarak büyük bir hassasiyetimiz var ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bu anlamda şüpheli şahıslar gördüğümüzde ilgili birimlerimize ilettiğinizde o noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Aile ve Sosyal İl Müdürlüğümüzün koordinasyonluğunda yürütülen önemli çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de engelli vatandaşlarımıza engelli bakım ücreti, engelli maaşı gibi verilen hizmetlerdir. Sizlerden talebimiz; engelli olduğu halde, devletin sunduğu bu hizmetlerden yararlanmayan vatandaşlarımız varsa bu vatandaşlarımızı bizlere bildirmenizdir. Onların da bu hizmetlerden yaralanmaları konusunu sağlamanızdır. Hepimizin de bildiği gibi bütün ilçelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız var ve fakir vatandaşlarımıza bu vakıflarımız yardım yapıyor. Bu konudaki talebimiz; fakir olduğu halde başvuramamış insanımız varsa bunları da Kaymakam arkadaşlarımıza bildirmenizdir. Bir bölgede fakir vatandaşımız varsa bunları bilmek ve bunlara bu hizmeti sunmak istiyoruz.

İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde Kocaeli genelinde engellilerin bir arada bulunacağı engelli veri bankası oluşturma çalışmamız var. İlgili kurumlarımızda kayıtlı olan engellilerimizi bu sisteme dahil edip Kocaeli genelindeki engelli durumumuz hangi noktalarda yoğunlaşmıştır, bunları görmek ve bunlara karşı sosyal bir takım çalışmaları yapmak arzusuyla yola çıktık. Talebimiz; bölgenizde engelli vatandaşımız varsa, kayıt altına alınmamışsa bunları da İlçe Sağlık Müdürlüklerimize, Kaymakam arkadaşlarımıza bildirmeniz ve onlarında kayır altına alınarak onlara sunulacak hizmetlerin daha üst noktaya taşınması konusunda gayret içerisinde olmamız lazım.

Özellikle çocuklarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Çocuklarımızın aşılarının zamanında ve tam olarak yapılması büyük önem taşıyor. Muhtar arkadaşlarımızın çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamları bakımından bu aşılama çalışmalarında vatandaşlarımız uyarmaları, bilgilendirmeler ve aşılarının zamanında yapılması konusunda İlçe Sağlık Müdürlerimizle bu çalışmalarımızı ortaya koymak durumundayız.

130 BİN KADIMIZA ULAŞTIK

Kocaeli genelinde yürütmekte olduğumuz Kadın Sağlığı Eğitim Projemiz var. İl Sağlık Müdürlüğümüzün elemanları tarafından her ilçede oluşturulan ekipler kadınlarımızın sağlığıyla ilgili belirli konuları kendilerine veriyorlar. Kocaeli genelinde şu ana kadar hedefimiz 15-69 yaş grubunda 671 bin kadına ulaşmaktı ve şuana kadar 130 bin kadımıza ulaştık. Gölcük ilçemizde de bu çalışmalar devam ediyor. Bizim sizlerden talebimiz Kadın Sağlığı Eğitimi konusunda, sizlere Sağlık müdürlüğümüzden herhangi bir talep geldiğinde bu konuda duyarlı olmanız ve özellikle bölgenizdeki kadınlarımızın bu eğitimi almaları konusunda onları yönlendirmenizdir. Bu konuda okul müdürlüklerimiz ve sağlık müdürlüklerimizin koordinasyonluğunda özellikle öğrencilerimiz üzerinden öğrencilerimizin annelerine ulaşma bakımından da çalışmalar planlanmaktadır. Bu konuda eğitim çalışmalarımızı da muhtarlarımızın vereceği katkılarla daha üst noktalara taşıyarak hedeflediğimiz kitleye ulaşarak bu eğitimi özellikle vermek istiyoruz.

Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonluğunda hastanelerimiz tarafından evde sağlık hizmeti verilmektedir. Yatalak olan, hastaneye gelemeyecek olan hastalarımız varsa devletimiz onların ayağına hekimlerimizi, sağlıkçılarımız göndererek onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir çalışma yürütüyor. Bu konularda da sizin görev yaptığınız alanlarda bu hususta hastalarınız varsa, evde sağlık hizmeti konusunda bir hizmet almıyorsa bunları da Kaymakam arkadaşlarımızla, ilçe sağlık müdürlüklerimizle paylaştığınızda bu vatandaşlarımıza ulaşma bakımından özellikle gayret içerisinde olacaklar.

AÇIK KAPI SİSTEMİ

Değerli arkadaşlar muhtar arkadaşlarımız için Muhtar Bilgi Sistemi var ve buraya müracaat edildiğinde gerekli talepler alınıyor, ilgili kurumlarımıza iletiliyor ve cevapları da muhtarlarımıza aktarılıyor. Bunun dışında vatandaşlarımızın sorunları olduğunda bu sorunları aktarabilecekleri bir Açık Kapı sistemi Valiliğimizde oluşturuldu. Muhtarlarımızın vatandaşlarımızın kendilerine herhangi bir sorunlarını aktarmaları durumunda Açık Kapı’ya bunları yönlendirebileceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

DİLENEN ÇOCUK İSTEMİYORUZ

Valilik olarak bizde sokakta çalışan ve dilenen çocuklar ile ilgili olarak bir çalışma başlattık. Sokakta çalışan ve dilenen çocuk istemiyoruz. Sokakta çalışan ve dilenen çocuk gördüğünüzde Aile ve Sosyal Politikalar, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyelerimizin Zabıtaları ortak çalışmayla bu çocukları alıyoruz ve ailesine teslim ediyoruz. Ailelerine diyoruz ki; eğer çocuğunuz ikinci kez sokakta dilenirken veya çalışırken görürsek size idari para cezası uygulayacağız. Bu noktada Kocaeli genelinde 650’yi aşan çocuğa işlem yaptık. Bu çocuklarımızın Aile durumları incelenerek, ekonomik yardım yapıyoruz. Okul çağında olan çocuklarımızın okula kazandırılmaları için gayret gösteriyoruz. Gençlik merkezlerine ve sportif aktivitelere yönlendirilmesi konusunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün çalışmalarını yaptırıyoruz. Sonuç olarak Sokakta Çalışan ve Dilenen çocuklarla ilgili başlattığımız bu çalışmaya muhtarlarımızın da, vatandaşlarımızın da destek vermelerini özellikle istiyoruz. Sokakta çalışan ve dilenen çocuklardan bir şey alan ve onlara yardım yapan kişilere de Valilik emri gereği para cezası uygulama noktasında bir kararımız var. Amacımız kimseye ceza kesmek değil, temel amacımız; sokakta dilenen çocuk kalmaması. Çünkü sokaklar tehlikeli ve risklidir. Çocukların sokakta başlayan alışkanlıkları, onların suça bulaşma ve farklı noktalara eğilme gibi bir boyutuyla da karşı karşıya bırakma durumu söz konusudur.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDİYORUZ

Bir diğer çalışmada Uyuşturucuyla Mücadele’dir. Bu konuda Valilik olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun bir polisiye tedbirlerle yapılacak kısmı var bir de genel anlamda herkesin belirli bir hassasiyet noktasında yürütmesi gereken çalışmalar var. Bu bakımdan yürütülen bu çalışmalara muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın da büyük bir hassasiyetle bu çalışmalara destek vermelerini istiyoruz. Çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmaması, bulaşanlar varsa da bunlara karşı tedbir geliştirilmesi konusunda da uyuşturucuyla mücadele konularımız devam ediyor. Sadece uyuşturucu değil, okul çevresinde, biz çocuklarımızın olumsuz etkilerden etkilenmemesi bakımından da yürüttüğümüz çalışmalar var. Yeni eğitim öğretim başlangıcında Valilik olarak okul çevresinde öğrenci velisi dışında hiç kimsenin beklememesi kararını aldık. Öğrenci velisi değilse, orada bulunanlar hakkında işlem yapıyoruz. Okul çevresinde tek sigara satışlarını da bu karar çerçevesinde yasakladık. Özellikle internet kafelerin okul saatlerinde, öğrenci kabul etmemesi emirini koyduk. Okul saatleri içerisinde internet kafede o öğrenciyi görürsek kafe hakkında işlem yapıyoruz. Okullarımızda kamera sistemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımızla çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Bu konularda tespit ettiğiniz herhangi bir sorunlarınız olduğunda mutlaka ilgili birimlerimize iletmenizi mutlaka istiyorum.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonluğunda Sıfır Atık projemiz var. Bu projede de çöplerin ayrıştırılması ve bunların da geri dönüşüme kazandırılması konusunda bütün kurumlarımız olmak üzere, muhtarlıklarımızın, süreç içerisinde de vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı hale gelmesi ve geri atık konusunda Kocaeli olarak daha iyi bir noktaya ulaşma bakımından da herkesin bu çalışmalara destek vermesini özellikle istiyoruz. Bugünkü toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” diyerek toplantının yararlı geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinleyerek, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdürlerine talimat verdi.