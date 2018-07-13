Güvenlik birimleri mücadeleye devam ediyor

İlimizin huzur ve güven ortamının tesisinde büyük rol üstlenen ve fedakarca gece gündüz demeden hizmetlerini sürdüren güvenlik birimlerimizin ortaya koydukları hizmetlerin 1 yılını değerlendiren Vali Hüseyin Aksoy, güvenlik birimlerinin, gelişen ve değişen teknolojiye ve çağın gereklerine uyum içinde kendini geliştirerek, bir yandan organize suçlar, bir yandan hukuk dışı örgütlenmeler ve bir yandan da ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleriyle Emniyet Müdürlüğü 3.807, Jandarma Komutanlığı ise 1.595 personeli ile toplamda 5.402 güvenlik elamanlarının hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde mücadele ettiğinin altını çizen Vali Aksoy, yapılan hizmetleri anlattı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının Kaçakcılıkla Mücadele kapsamında yapmış oldukları başarılı 275 operasyon neticesinde; 904 şüpheli şahsın gözaltına alındığını,110 kişinin tutuklandığını, 141 kişinin Adli Kontrol ile bırakıldığını ve firari olan 115 kişininde titizlikle arandığını sözlerine ekleyen Vali Aksoy,bu operasyonlarda, 360.599 paket kaçak sigaranın, 92.880 Makaron, 440 paket nargile tütünü, 110.709 litre kaçak akaryakıt, 214.920 Kg. karışımlı akaryakıt, 229.193 adet kaçak oyuncak, 820 adet sahte sikke, 461 adet, tabanca fişeği, 105 adet sahte para, 92 şişe kaçak içki ,45 adet şarjör, 41 adet tabanca, 22 adet sikke ve10 adet cep telefonun yakanlıdığı bilgisini verdi.

1 yıl içerisinde 39.153 asayiş olayına müdahale edildiğini, 35.765 şüpheli şahsın yakalandığını, bunlardan 1.046 kişinin tutuklandığını, 34.719 kişinin ise kontrol-serbest bırakıldığını ve 252 tabanca, 80 tüfek,147 bıçak,2.404 tabanca mermisi,460 av fişeği, 109 kuru sıkının ele geçirildiğini, Kabahatler Kanununun uygulamasında da 1577 tutanakla 238.863 TL. Ceza kesildiğini belirten Vali Hüseyin Aksoy, kentin asayişini, güvenliğini, kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla en üst düzeyde yürütüldüğünü;

Trafiğin güvenli olması demek bireylerin ve toplumun güvenli olması demektir diyen Vali Aksoy, ülkemizde taşımacılığın büyük bir bölümünün karayolu ile yapıldığını, nüfusumuzun hızla arttığını ve buna paralel olarak da araç sayısının arttığına değinerek, trafik sorunlarının çözümü noktasında güvenlik birimlerinin yapmış olduğu hizmetlerin 1 yılını değerlendirdi.

Terörle Mücadelede FETÖ-PYD Terör örgütlerine yönelik olarak yapılan 1 yıllık çalışmalara da değinen Sayın Aksoy, 1611 kişinin gözaltına alındığını, 336 kişinin tutuklandığını, 983 kişinin kontrollü, 160 kişinin serbest bırakıldığını, 102 kişinin ise arandığını, PKK-IŞİD ve sol terör örgütlerine dönük olarak Polis ve Jandarma bölgelerinde operasyonel çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Bir yıl içerisinde Jandarma bölgesinde teşkil edilen geçici Asayiş noktalarından bahseden Vali Hüseyin Aksoy, 24 saat esasına göre hizmet verecek olan 11 ayrı noktada karakolların alt birimlerinin oluşturduğunu;

Güvenlik birimlerinin yürüttüğü projelerden de bahseden Vali Hüseyin Aksoy; Emanetin Bizimle ve Gözün Arkada Kalmasın projeleri ile de; ilimizde yaşayan yoksul, engelli, suça sürüklenme veya suç mağduru olma riski yüksek olan, aile içi şiddet mağduru, parçalanmış ailenin çocukları, devlet koruması altında bulunan çocuklar ile şehit ve gazi çocukları gibi dezavantajlı çocuklar ve gençlerin 07-24 yaş aralığı ilk, orta, lise ve üniversite öğrencisi çocuk ve gençlerin sportif aktiviteler, sunum, seminer etkinlikleri, il dışı gezi faaliyetleri ve bilgilendirme- bilinçlendirme çalışmaları ile destekleyerek, sosyal yaşama aktif derecede katılmalarını sağlandığını;

Suçla mücadelenin en etkin yolunun eğitim olduğunu, İlkokuldan başlayarak çocuklarımıza, her kademede uyuşturucu ve diğer suçlar konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ve bu konuda ailelerinde bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy suçlarla mücadelenin etkin ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.