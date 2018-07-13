Şehit Albayrak dualarla anıldı

Ziyarette; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümnü ve Gölcük İlçe Müftüsü İlyas Öztel eşlik etti.

Gölcük İlçe Müftüsü İlyas Öztel’ın şehidimiz için yaptığı duanın ardından, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şahadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehidimiz Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak ve ailesi kendilerini yalnız bırakmayan Kocaeli Valisine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.