Doğan ve Ayşe Balaban çiftinin çocukları, sigortacı Fahri Balaban’ın yeğeni, Pirelli Lastik Fabrikası çalışanlarından 32 yaşındaki Serkan Balaban yüksek tansiyona bağlı
sebeplerden dolayı geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu vefat etti. Balaban'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
İzmitli 32 yaşındaki Serkan Balaban hayatını kaybetti
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Doğan ve Ayşe Balaban çiftinin çocukları, sigortacı Fahri Balaban’ın yeğeni, Pirelli Lastik Fabrikası çalışanlarından 32 yaşındaki Serkan Balaban yüksek tansiyona bağlı
Bugün 11:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz