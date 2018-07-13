Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Doğan ve Ayşe Balaban çiftinin çocukları, sigortacı Fahri Balaban’ın yeğeni, Pirelli Lastik Fabrikası çalışanlarından 32 yaşındaki Serkan Balaban yüksek tansiyona bağlı

sebeplerden dolayı geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu vefat etti. Balaban'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.